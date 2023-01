Muere Anthony 'Top' Topham, guitarrista británico y fundador de la banda 'The Yardbirds'

Anthony 'Top' Topham, guitarrista británico y fundador de la banda The Yardbirds, ha fallecido a los 75 años tras varios años de lucha contra la demencia, siendo el segundo componente de la mítica banda en fallecer en apenas dos semanas, pues el pasado 10 de enero falleció, a los 78 años, Jeff Beck, uno de los guitarristas más importantes en la historia del rock y que también formó parte de los Yardbirds.

Nacido el 3 de julio de 1947 en Southall, Inglaterra, 'Top' Topham fue el guitarrista principal de la formación original de The Yardbirds, el quinteto británico formado en Londres en 1963 por Keith Relf, Paul Samwell-Smith, Chris Dreja, Jim McCarty y el propio Topham.

En 1963, cuando tan solo tenía 15 años, 'Top' Topham decidió abandonar el grupo. Lo hizo antes de que esta publicara su primer álbum en 1964, el directo Five Live Yardbirds, siendo sustituido por Eric Clapton, el primero de los tres guitarristas principales de los Yardbirds en ganar reputación internacional, quien más tarde dejaría paso a Jeff Beck y este, finalmente, a Jimmy Page.

Topham dejó los Yardbirds con la intención de continuar sus estudios de arte, pues a pesar de que ya empezaba a ganar dinero, sus padres no estaban muy contentos de que se dedicara a la música. Durante su estancia en la universidad tocó en Winston G and the Wicked (más tarde rebautizado como The Fox), un grupo que incluía a Marc Bolan (T. Rex). También fue músico de sesión para el sello Blue Horizon, tocando con Peter Green y Christine McVie. También lo hizo con su amigo Duster Bennett en alguno de sus discos y con la Christine Perfect Band.

"Top" Topham. / Denise Truscello/WireImage

En los años 70, Topham enfermó gravemente y tuvo que abandonar la industria de la música. Fue en esos momentos cuando se unió al movimiento espiritual Subud, en el que participaría el resto de su vida. Tras su recuperación, entró en el negocio de las bellas artes, pero un encuentro casual con Jim McCarty llevó a Topham a volver al blues, su pasión, con la Topham McCarty Band.

En la década de 2000, Topham participó como invitado en la última edición de The Yardbirds, bajo el liderazgo conjunto de McCarty y Dreja, y actuó con John Idan en sus conciertos esporádicos. En 2013 se convertiría nuevamente en miembro oficial de The Yardbirds, reemplazando a Dreja, quien se vio obligado a dejar la banda por razones médicas. Fue hasta el año 2015, momento en el que dejó definitivamente el grupo, siendo reemplazado por Johnny A.

Desde el nacimiento de la banda en 1963 hasta su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992, los Yardbirds han sido venerados por los guitarristas legendarios que han contribuido a la historia de la banda, incluido Eric Clapton.