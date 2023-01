Anne-Marie anuncia su nueva canción: ‘Sad bitch’

Casi sin darnos cuenta han pasado dos años desde el lanzamiento del último proyecto discográfico de Anne-Marie. Desde entonces, la solista británica ha estado trabajando en sus nuevas composiciones de las que nos dió un adelanto con Psycho. Y con la llegada del nuevo año, todo parece encaminado a un lanzamiento definitivo de lo que hasta ahora conocemos como AM3.

El tercer álbum de estudio de la intérprete va cogiendo forma y el próximo 3 de febrero tendrá un nuevo sencillo que de buena prueba de ello. Así lo ha confirmado a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales donde ha presentado un breve adelanto de su nuevo tema así como la portada del mismo.

En blanco y negro y esquinada con una lágrima rodando por su rostro Anne-Marie deja claro que esta canción tiene una letra muy personal y un significado especial para ella. "SAD B!TCH IS COMING FEB 3RD YOOOOOOOO. Being sad is so last year! Pre-save it now link in my biooooo 🔊🔊🔊🔊🔊'." (Sad Bitch se estrena el 3 de febrero. Síiiiiiii. Estar triste es tan del año pasado. Resérvala en el link en mi bio").

"Being sad is so last year, I'm over it, everyone so down round there, the sight of it. I just wanna be with my friends, and f--ked up very rich, I just want to make one thing clear, baby it's so last year, being a sad b!tch" se escucha cantar a Anne-Marie en el adelanto que ha presentado al mundo a través de su cuenta en Instagram.

No cabe duda de que la solista ha vivido una intensa etapa personal que culminó en Therapy del que aseguró que había sido una gran terapia para ayudar a su salud mental. Ahora ya tiene un nuevo disco de estudio en camino del que ya ha presentado Psycho y pronto hará lo propio con Sad bitch.

De momento la fecha de lanzamiento de su próxima aventura musical, así como el título de la misma, las posibles colaboraciones (como la de Aitch en su anterior sencillo), y el resto de canciones que formarán parte del mismo siguen siendo una incógnita.

Lo que queda claro es que para la preparación del vídeo ha creado un personaje que da bastante miedo. ¿Qué os parece a vosotros?