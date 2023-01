Zetazen se prepara para su fin de gira en Madrid y anuncia la llegada de nuevas fechas

El pasado 28 de septiembre de 2022 Zetazen colgaba el cartel de "entradas agotadas" para su concierto de fin de gira en la Sala Paqui de Madrid tan solo 24 horas después de su anuncio. Un concierto que tendrá lugar este mismo 27 de enero con el que el madrileño pretendía despedirse de los escenarios este 2023, aunque en los últimos días y horas sus redes sociales se han llenado de publicaciones y stories que nos confirman que la gira de Zetazen tendrá, por lo menos, dos paradas más.

"Madrid a la que concluya el fin de gira el 27 tenéis que estar con 100 ojos; Valencia chekad mis stories" publicaba el rapero el pasado 16 de enero. "Hay dos ciudades nuevas que estamos cerrando" y "La semana que viene sacamos la nueva y única fecha de Madrid" son, además, mensajes que se pueden leer desde hace escasas horas en su Instagram Stories.

Zetazen a través de Instagram Stories / Instagram Stories / @zetazen1

Una gira que le ha permitido citarse en gran cantidad de ciudades del territorio nacional, compartiendo su música, experiencias y canciones de los tres trabajos que componen su discografía por toda España. Un encuentro con un público que este 27 de enero podrá escuchar por primera vez en directo sus tres últimos singles: 29, Cuando Diga Yo y Diciembre; lanzados a finales del año pasado.

Un público, también, con el que se siente tremendamente agradecido por la relación construida en los últimos años: "Me siento muy agradecido de tener un apoyo tan puro. Respetuosamente distante. Incondicional. Parecido a como soy yo, supongo. No me gusta desnudar mi vida personal en redes, ni siquiera mostrarme a diario. Pero me desnudo en papel, y ahí conectamos. Tenemos vidas distintas pero nos encontramos, en nuestras luces y sombras. Es precioso así" compartía a través de su cuenta de Twitter.

"Pensar o saber que lo que una vez escribí puede inspirar, hacerle transformar una idea a alguien, o crear una nueva, unir, sanar... Me va a seguir estremeciendo pensarlo mientras siga vivo. [...] Solo puedo decir que gracias por todo esto, a los que camináis conmigo y nos leemos por aquí. Os deseo todo lo bueno que os viene. Seguimos".

Medicina para el alma

Y es que, tal y como Rubén Esteban (Zetazen) menciona, es a través de las canciones donde plasma las experiencias vitales que han supuesto una desahogo personal para el cantante pero también un acompañamiento para sus fans y sus más de 250.000 oyentes mensuales en Spotify. Su música es medicina para el alma precisamente porque su repertorio representa su esencia, muy centrada en recordar sus raíces, representar su filosofía de vida y trabajar por construir algo de lo que sentirse orgulloso de manera independiente. Tal y como él mismo canta en 29 "Cuídate el alma, no se te vaya a olvidar quién eres" parece un mantra muy presente a lo largo de casi una década de trabajo.

Zetazen se despide mañana de una gira que le ha traído muchas alegrías, pero muchas cosas nuevas parecen esperar al otro lado de la Sala Paqui.