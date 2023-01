Chanel recuerda el momento exacto que cambió su vida en el primer aniversario del Benidorm Fest

¡Hoy se cumple un año de la primera edición del Benidorm Fest! En 2022, Chanel fue la persona elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión que tuvo lugar en Turín (Italia). Su presentación ante los eurofans en la ciudad alicantina fue toda una revolución y, por eso, la propia cantante ha querido recordar el momento tan especial que vivió y que cambió su carrera artística para siempre.

"Hoy cumplimos un añito", ha expresado, compartiendo primero un reels sobre los ensayos del gran número musical que preparó para el certamen. Después, ha republicado un segundo vídeo agradeciendo a todas las personas que, en mayor o menor medida, formaron parte de su sueño: desde su equipo de trabajo hasta los fans, por supuesto.

Además, este segundo clip esconde el instante preciso en que su Slomo fue bautizado como CHANELAZO en mayúsculas: el dance break tan poderoso lleno de jugo de mango. Resultado que nos hizo que se vio recompensado con varios 12 en Eurovisión 2022, con frases tan míticas como: "And the 12 points go to... the booty hipnotic, Chanel from Spain!".

La cantante hispano-cubana no solo se llevó el micrófono de bronce del Benidorm Fest, fue, además, la primera clasificada de la primera semifinal del concurso con 110 puntos, una valoración que, aunque muchos no supieron verlo en un primer momento, nos hizo soñar por todo lo alto con un tercer puesto en Turín que supo a gloria.

Benidorm Fest 2023 ya está aquí

¡La segunda edición del Benidorm Fest ya está aquí! La gran fiesta de la canción española se celebrará a partir del 29 de enero con una ceremonia inaugural llena de rostros conocidos y, a partir del 31 empezará lo bueno con la primera semifinal. El 2 de febrero tendrá lugar la segunda y, el 4 de febrero por fin conoceremos el artista que viajará a Liverpool para representar a nuestro país en Eurovisión 2023.

Chanel estará presente en la ciudad alicantina la próxima semana, pero no actuará, como ya hizo saber recientemente. Sea como sea, el espectáculo estará asegurado. ¡La emoción y los nervios empiezan a florecer entre los participantes de este año!