La divertida coincidencia de Omar Ayuso y Claudia Salas que tiene que ver con Pamela Anderson

Lo que ha unido Élite no lo separa nadie. El cast de la ficción de Netflix se caracteriza por hacer muy buenas migas. Desde las primeras temporadas, las actrices y los actores de la serie han demostrado estar muy unidos. De hecho, nos ecanta ver en sus redes sociales los viajes que organizan en verano. ¡Nos morimos de envidia!

De este modo, aunque dejen de rodar juntos tras abandonar la serie, muchos de ellos continúan teniendo una bonita amistad. Es el caso de Omar Ayuso y Claudia Salas, quienes dieron vida a Omar y La Rebe en las primeras temporadas de la ficción. Los dos jóvenes continúan siendo muy buenos amigos y cuando coinciden aprovechan para tomarse algo y ponerse al día.

Esta misma semana, para deleite de los fans de Élite, los dos artistas se han encontrado por las calles de Madrid. Y es que el centro de la capital española no es tan grande como se piensa. Lo divertido de todo el asunto es que, sin haberse pueso de acuerdo, llevaban la misma camiseta. Y no era una prenda común, sino una muy específica.

Pamela Anderson los ha unido

Los dos amigos llevaban una camiseta negra con distintas fotos de Pamela Anderson en distintas posturas. Un diseño original con el que Omar ha bromeado en su perfil de Instagram. Y es que, junto a la foto que ha colgado con Claudia, ha explicado la anécdota:

"Esta tarde paseando por Madrid me he encontrado con esta amiguita a la que hacía mucho que no veía y, después de abrazarnos muy fuerte, nos hemos dado cuenta de que llevábamos puesta la misma camiseta de Pamela Anderson. Por algo somos amigas, amiga"

Claudia no ha tardado en comentar lo siguiente: "Amén, hermano". Y es que los dos celebs tienen gustos parecidos. Al menos a la hora de vestir, tal y como hemos podido comprobar en esta imagen. Sin duda, nos encanta ver a antiguos alumnos de Las Encinas.