Lucía Sánchez carga contra La Cuernis por meterse en su relación con Isaac Torres ‘El Lobo’

Desde que Lucía Sánchez e Isaac Torres ‘El Lobo’ se conocieron en La isla de las tentaciones su historia se convirtió en un auténtico culebrón con idas y venidas y mucho drama por medio. Ahora comparten una hija y eso es lo principal para ambos.

Constantemente surgen rumores de una reconciliación entre ellos, pero parece que eso no va a llegar. En todo caso, podrían llegar a mantener una relación de cordialidad por su niña.

En ese polvorín que es su relación, lo que menos necesitan es que haya gente malmetiendo por medio y, según Lucía, una de esas personas es La Cuernis, una o un influencer anónimo que comparte salseo en redes.

Enfadada

“Esta señora se dedica a sacar la mierda de todo el mundo, la mierda o la no mierda, como lo queráis llamar, dándole igual si la otra persona lo quiere mantener en secreto, lo quiere decir o lo quiere contar más adelante. No respeta absolutamente nada y con absolutamente nada me refiere que ni siquiera a los niños. Yo desde aquí, señora Cuernis, la animo a que se sienta en nuestra piel”, le decía Lucía en su último vídeo de mtmad dejando claro lo enfadada que está.

Por lo visto, ella compartió un vídeo en el que criticaba a los padres que pretendían que fueran las mujeres las que facilitaran que se vieran con sus hijos en casos de separados, cuando según ella, tenían que ser ellos los que lo hicieran. Un vídeo que no iba dirigido a Isaac, pero que La Cuernis le pasó al catalán asegurando que esas palabras iban dirigidas a él.

Ha querido desmentir una vez más que esas palabras fueran dirigidas a su ex y ha reconocido que es un buen padre. “En el embarazo fue una puta mierda y se portó conmigo fatal y lo digo. Yo lo pasé muy mal y estuve malísima. Pero, desde que ha nacido la niña, con la niña, se porta bien. Y lo he dicho en todas partes, mientras se porte bien con la niña, él va a seguir con la niña lo que quiera”, explicaba.

Consecuencias

Aunque parece que, a raíz de esta intervención de La Cuernis, su relación de cordialidad ha cambiado. “Me metió en un marrón porque yo llevaba una relación cordial por el tema de la niña y estaba yendo todo muy bien. Creó una discusión muy fuerte, nos bloqueamos de whatsapp, la comunicación por el tema de la niña fue a la mierda y a mí no me da la gana y no me sale del mismísimo que una persona que ha salido de la nada a mí me cree problemas con mi hija”, expresaba.

No dudó en asegurar que después de un cruce de acusaciones muy desagradables que ambos se hicieron en redes durante el embarazo, reflexionó y llegó a la conclusión de que, por el bien de su hija, no iba a volver a hablar mal públicamente de Isaac y quiere seguir manteniéndolo.

“Ah, y otra cosa, dijo La Cuernis en su capítulo que Isaac le había confirmado que estábamos juntos. No pongo la mano en el fuego, ni por La Cuernis ni por Isaac, hasta ese punto podríamos llegar, pero yo le he preguntado eso a Isaac y me ha dicho que él no le ha dicho eso. Yo te pido que si eso es verdad, que Isaac te lo dijo, que me mandes el trozo de conversación donde él te dice que sí que está conmigo”, le pedía.

Parece que a este culebrón le faltan muchos capítulos.