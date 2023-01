Avilés vs Kiko Jiménez: La audiencia con la expulsión toma partido por un bando en ‘Pesadilla en El Paraíso 2’

Las votaciones están siendo muy ajustadas en las expulsiones de Pesadilla en El Paraíso 2 y siempre hay un mismo ganador. Esta semana se batían en duelo José Antonio Avilés y Kiko Jiménez. Y por un 53%, “el concursante que gana este duelo de nominados y por lo tanto, se salva, quedándose una semana más en Pesadilla en El Paraíso, es Kiko Jiménez”.

Mientras Nagore Robles pronunciaba estas palabras, Avilés no paraba de tambalearse o quedarse quieto con los ojos cerrados, mientras el novio de Sofía Suescun, se quedaba quieto y con una frialdad que llama la atención.

Tras decir el nombre de Avilés, Tania Deniz era la primera en llevarse las manos a la cabeza y Maite Galdeano no cabía más en sí de gozo en plató. “Sofía, te amo”, eran las palabras que pronunciaba Kiko cuando volvía al banquillo.

Despedida emotiva

La presentadora le preguntaba a Avilés cómo se encontraba tras saber que era el tercer expulsado de esta edición. “Te soy muy honesto. Esto tranquilo y aliviado porque ha llegado un momento en el que estaba cansado. Ha sido una oportunidad muy bonita. Es cierto que soy insoportable y que he conocido a gente super guay y gente a la que quiero ver fuera”, decía mientras Tania no podía dejar de llorar.

“No quiero que lloréis porque sabéis que para mí esto es bueno, pero aparte de mis compañeros que yo he hablado con ellos, quiero decir una cosa. A veces dentro de ser tan insoportable como soy, soy insoportable con gente del equipo, gente que no se ve y gente que, incluso tenemos prohibido hablar de ella. Pero también es cierto que, muchas veces he hablado mal porque he tenido momentos muy complicados aquí”, se intentaba justificar.

“Ha sido una aventura increíble, hay gente increíble en el programa y nos hacen vivir una aventura única. Tú igual, jamás pensé que pensé que podría decir, y te lo digo de corazón que eres una tía que transmites mucho y que aquí nos has ayudado mucho. Yo jamás pensé que un abrazo de Nagore Robles te reconfortase tanto como aquel día en el naranjo. Y me pareces maravillosa, el equipo igual y muchísimas gracias. Gracias a la gente que está en plató, a Carlos, a la dirección de Madrid y gracias a la productora”, terminaba diciendo.

Eso sí, Nagore le preguntaba si se arrepentía de haber ido y decía que no. Y cuando le preguntaba si había sacado algo positivo de la experiencia, aseguraba que había sacado cosas muy positivas. “He sacado también que yo pensé que estaba preparado para participar en un reality y no. Hay cosas que se viven en la vida que te dejan marcado y yo siempre digo que el único responsable soy yo y lo he contado muchas veces y no quiero ser pesado”, argumentaba.

Nagore le recordaba que esa misma tarde había dicho que quería dejar la tele después de este programa. “Es un tiempo porque a mí esto me ha superado. Yo pensé que iba a ser muy fuerte al estar aquí y lo hablaba con mis amigos y todo, pero es muy duro estar aislado del mundo”, reconocía y admitía que la cabeza le había jugado malas pasadas.

“Yo soy mi peor enemigo. Yo tenía un director que se llamaba Adrián que decía: ‘Tu vida es un vodevil’ y yo lo digo, yo soy una montaña rusa”, recordaba.

Avilés se rompe

Se quebraba cuando Nagore le preguntaba si había tenido miedo a que se repitiera lo que sucedió cuando estuvo en Supervivientes que salieron a la luz muchas mentiras de su vida. “A mí, después de Supervivientes, la gente me ha dado una segunda oportunidad, incluso mis compañeros y la casa en la que estaba y super orgulloso en parte de haber conseguido estar aquí tres semanas porque yo pensé que no iba a ser capaz”, aseguraba.

“Tengo que dar las gracias a mis compañeros porque yo creo que sin ser vosotros conscientes, a mí me habéis ayudado mucho, porque no es fácil, de verdad, y tenéis mucho mérito. Tiene mucho mérito el desconectar del mundo y veniros a vivir una experiencia como esta. Yo he sido a lo mejor imbécil porque me he querido ir en muchas ocasiones y lo he dicho y Nagore me ha tirado para adelante y me ha dicho ‘tira’. Disfrutadla, porque estoy seguro que mañana voy a querer volver y es tarde”, confesaba.

Avilés también se rompía con las palabras que le dedicaba Carlos Sobera desde Madrid: “Yo te conocí en el primer reality, que fue Supervivientes, este es el segundo. Te hace falta un tercero porque del primero a este has cambiado para bien muchísimo, así que, cuando llegues al tercero ya será casi de Bilbao, o sea, casi perfecto”.

Ya solo le quedaba una cosa que hacer a Avilés en la granja y es dar el nombre de su nominado directo y, una vez más, le dio su voto a Kiko Jiménez. En plató criticaron su actuación porque había puesto al pie de los caballos a su amiga Tania que tendrá que medirse en duelo con el compañero que ya ha sido salvado en tres ocasiones. Veremos qué pasa el próximo jueves.