Pillan a Pilar Vidal quedándose dormida durante un directo de 'Sálvame'

Lo que no suceda en Sálvame, no pasa en la televisión. El programa vespertino de Telecinco lleva más de una década dejándonos grandes momentos virales gracias a la naturalidad y espontaneidad de algunos de sus colaboradores. Pues, aunque muchos acuden al plató de Mediaset a trabajar solo algunos días sueltos, allí se sienten como en casa... Y esto, a veces les confunde tanto que acaban protagonizando escenas más dignas de una sitcom de comedia que de un entorno laboral profesional. ¡Pues si hay una norma no escrita en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez es que allí no se guardan nada para ellos! ¡Todo lo que sucede se les muestra a los espectadores!

Y ha sido precisamente gracias a esta norma informal que toda España ha podido ver como la periodista especializada en el Corazón Pilar Vidal, una de las colaboradoras del formato, se quedaba dormida en el plató de Sálvame durante el directo del pasado jueves 26 de enero.

Todo se destapó cuando la realización del programa volvió a conectar con el plató después de proyectar, tanto en las pantallas del set de Mediaset como en la antena, un reportaje sobre la terapia que Carmen Borrego está haciendo con caballos sobre el que los colaboradores debían opinar.

Pero lejos de hablar sobre la salud mental de Borrego y sobre los beneficios que los animales aportan a la salud, en su regreso al directo, Jorge Javier Vázquez interrumpió a sus compañeros para explicarle al público que había pasado algo muy fuerte que les haría flipar a todos. "Ha pasado algo durante la emisión que tiene a la dirección del programa muy preocupados", alegó el presentador mientras se podía escuchar de fondo a la propia Pilar reírse enérgicamente y de forma nerviosa a la vez que decía: "¡Sois malvados! ¡Sois lo peor!".

A continuación, siguiendo con la tónica de absoluta naturalidad que caracteriza a Sálvame, el equipo de realización proyectaba en las cámaras del plató un vídeo en el que se podía ver a la periodista profundamente dormida en su puesto de trabajo. "Se ha quedado frita", exclamó Jorge Javier mientras todos los presentes aplaudían.

La explicación de Pilar Vidal

Entre las risas del público y de sus compañeros Pidal Vidal trató de justificarse. La periodista aseguró había sido solo un segundo y que el problema que había tenido con el reportaje de Carmen Borrego es que a ella no le gustan los animales, y, por lo tanto, había aprovechado para descansar un poco.

"Pilar, tú puedes ir a trabajar a todos los programas de todas las cadenas... Pero claro, luego hija... Pasa lo que pasa...", le espetó Jorge Javier, que no pareció creerse en absoluto la excusa de los animales.

"No voy con sueño retrasado. Es que los animales no me gustan. Tengo alergia al caballo...", volvió a defenderse Pilar, que ya no podía aguantar las lágrimas de la risa que le había provocado ser la protagonista de una situación tan embarazosa.