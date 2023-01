Taylor Swift se dirige hacia el universo ‘Speak Now’ en el videoclip de ‘Lavender Haze’

Taylor Swift ha pedido a sus fans, una vez más y sin previo aviso, que se reúnan con ella a medianoche ("Meet me at Midnight"). Esta vez, para ver el videoclip Lavender Haze que, a pesar de que algunas escenas puedan llevar a pensar lo contrario, está dedicado enteramente a la relación de seis años que comparte con Joe Alwyn.



Este vídeo, dirigido y escrito por la propia Taylor, muestra las cuatro paredes del universo Midnights. En esta ocasión, la cantante está encerrada en su cuarto junto a su novio, interpretado aquí por el actor y modelo Laith Ashley de La Cruz. Pero antes de que podamos verlos tumbados en la cama, la cámara enseña la portada de un vinilo con la palabra "Mastermind", canción incluida en el décimo disco de la autora, y dos constelaciones: Sagitario y Piscis, las cuales son los signos del zodiaco de Swift y Alwyn, respectivamente.

Taylor Swift pays tribute to boyfriend Joe Alwyn in the “Lavender Haze” music video by including the constellations for their zodiac signs, Sagittarius and Pisces. pic.twitter.com/Vm3w3p1kJK — Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2023

El significado de Lavender Haze

En los años 50, el término "lavender haze" se utilizaba en Estados Unidos para referirse a estar profundamente enamorado. Un estado de enamoramiento en el que te olvidas de todo lo demás.

La propia cantante no solo hace referencia a dicha época en esta canción ("No deal, the 1950s shit they want from me"), sino que, cuando reveló los diferentes títulos del tracklist de Midnights, también explicó dónde escuchó la expresión y por qué decidió incorporarla a su trabajo discográfico: "Me encontré con esta expresión cuando estaba viendo Mad Men. La busqué porque me pareció que sonaba guay (...). Si estabas en una bruma de lavanda (Lavender Haze) significaba que estabas en esa burbuja de amor que lo abarcaba todo, y pensé que eso era realmente bonito".

"Yo creo que, teóricamente, cuando estás en este estado harías todo lo posible por mantenerte ahí, sin dejar que nadie te baje de esa nube. Y creo que mucha gente se tiene que enfrentar a eso ahora, no solo las 'figuras públicas', porque vivimos en la era de las redes sociales y si el mundo descubre que estás enamorado de alguien van a ir a por ello. Como mi relación, que durante seis años hemos tenido que esquivar rumores extraños, los titulares de los tabloides, y simplemente los ignoramos. Así que esta canción trata sobre el acto de ignorar todo eso para proteger lo que realmente es verdadero", añadió en su día.

El enésimo guiño a Speak Now (Taylor's Version)

Hay dos elementos de este videoclip que saltan a la vista. El primero de ellos es el color morado. Un color que muchos fans vinculan con Speak Now, tanto en este clip con el de Bejeweled. En un momento dado, Swift coge una de estas antorchas de humo color lavanda y la agita provocando el mismo vuelo que su vestido de aquel disco publicado en 2010.

KOY FISH LOKE THE KOY FISH GUITAR SPEAK NOW TV IS COMING #LAVENDERHAZEMUSICVIDEO pic.twitter.com/rRfC1Q4mPv — Angelina for 🕰Swiftonoff🕰 (@tswiftlovestor1) January 27, 2023

El segundo, es la aparición de las carpas koi en escena. Estos peces no solo hacen referencia a piscis, el signo zodiacal de Joe, sino también a la guitarra que acompañó a la artista durante su la gira de su tercer disco (aka Speak Now). Además, cuando Taylor Swift derriba las cuatro paredes de su dormitorio, nos reintroduce de algún modo en aquel universo, por lo que la publicación de esta regrabación podría estar cada vez más cerca.