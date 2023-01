Taylor Swift anuncia por sorpresa la llegada del videoclip de 'Lavender Haze'

Taylor Swift lo ha vuelto a hacer. Después de seis semanas sin dar señales de vida en redes sociales, ha decidido empezar el 2023 y despedirse de enero por la puerta grande con la llegada por sorpresa del tercer videoclip de su era Midnights.

Y lo hace con una estrategia a la que ya nos acostumbró durante la pandemia, lanzando un mensaje bomba y desapareciendo hasta la noche, como ya ocurriese con el anuncio del lanzamiento de Folklore y Evermore, los dos discos con los que la de Tennessee se acercaba a la música alternativa.

De esta manera, Lavender Haze, la primera canción del disco, adquiere la categoría de single y continúa la estela que ya dejaron en su momento Anti-Hero y Bejeweled, estrenados durante el mes de septiembre llenos de Easter Eggs sobre su trayectoria musical y los nuevos proyectos que están por venir.

Ahora, a falta de 50 días para que empiece su gira, The Eras Tour, a lo largo de Norteamérica, la cantante ha querido regalar a sus fans una sorpresa que llevaba meses en la guantera: hay que recordar que durante la madrugada de la llegada de su nuevo disco, imágenes de este videoclip con claros tonos morados que hacían referencia a la canción ya se lanzaron junto al anuncio de que Midnights se trataba no solo de un disco conceptual sino también de un disco visual.

"Nos vemos a medianoche... para la premiere del videoclip de Lavender Haze" escribía Taylor Swift en Instagram, donde cuenta con una audiencia de 242 millones de seguidores. Una publicación que se ha repetido en el resto de sus redes sociales con unas interacciones que se cuentan por millones.

En España lo podremos ver a partir de las seis de la mañana del viernes 27 de diciembre (la medianoche estadounidense) y, tal y como ella misma explicaba durante un vídeo de TikTok en el que abordaba la historia detrás de esta canción, nos podremos encontrar con una historia en la que dos personas disfrutan de la nube y los momentos de éxtasis que caracterizan el inicio de cualquier relación amorosa.

"Me encontré con esta expresión cuando estaba viendo Mad Men, y la busqué porque me pareció que sonaba guay, y resulta que era una frase común utilizada durante la década de los cincuenta para explicar el estar enamorado. Si estabas en una neblina de lavanda (Lavender Haze), significaba que estabas en esa burbuja de amor que lo abarcaba todo, y pensé que era realmente hermoso. Y creo que, teóricamente, cuando estás en este estado harías todo lo posible por mantenerte ahí, sin dejar que nadie te baje de esa nube. Mucha gente se tiene que enfrentar a eso ahora, no solo las 'figuras públicas', porque vivimos en la era de las redes sociales y si el mundo descubre que estás enamorado de alguien van a ir a por ello [...] Así que esta canción trata sobre el acto de ignorar todo eso para proteger lo que realmente es verdadero" explicaba en su día.

Faltan horas para descubrir todo lo que Taylor tiene que ofrecer, pero estamos seguros de que Lavender Haze no decepcionará.