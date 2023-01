La segunda edición del Benidorm Fest comienza este mismo domingo 29 de enero y, durante una semana entera, entretenimiento, música y espectáculo se concentrarán en la ciudad más internacional de Alicante para hacernos disfrutar de la mayor fiesta de la canción española.

Si desde que se conocen las fechas clave del festival te has mostrado dubitativo sobre si ir o si no, si te ha pillado el toro con la cuesta de enero o te has quedado rezagado a la hora de planear tu viaje, no te preocupes. Pese a que hace ya unos meses ya adelantábamos el procedimiento para sacar las entradas para el Benidorm Fest, en LOS40 hemos investigado a golpe de clic si aún quedan pases para la final del 4 de febrero, para alguna de las semifinales, o simplemente para acudir al Euroclub.

Semifinales y Final: Sold out

Lamentablemente, las entradas para asistir al Palau L'illa están agotadas, independientemente del día. Tan sólo quedan localidades exclusivamente para personas con movilidad reducida para las semifinales del 31 de enero y 2 de febrero, por lo que será necesario aportar documentación oficial que acredite dicha movilidad reducida, además de DNI o equivalente.

Entradas disponibles para Euroclub Benidorm Fest

La fiesta del Euroclub Benidorm Fest aún no ha completado su aforo. La Sala Penélope congregará, entre los días 30 de enero y 1 de febrero, a eurofans y artistas que, o bien ya ha participado en la primera edición del Benidorm Fest, o bien que ya han pisado el escenario de Eurovisión. Contará con las actuaciones de Gonzalo Hermida, Tanxgueiras o Barei, entre otros.

Las entradas están disponible en la página web Entradas a tu alcance. Cada una cuesta 12 euros (más gastos de gestión) e incluye, además del acceso al recinto, una consumición.

Concursos habilitados

En caso de que quieras asistir como público y ver las actuaciones desde el propio recinto, en varios medios locales hay todavía sorteos abiertos para ganar entradas gratis. En redes sociales, algunos portales de apoyo a Eurovisión y al Benidorm Fest también cuentan con este tipo de concursos habilitados, solo tienes que asegurarte de que cuentan con unas bases legales sólidas para evitar estafas (algo que amenaza estos días con la inminente celebración del certamen).

Si aún así, no has llegado a tiempo a comprar las entradas en los puntos de venta oficial, ni a participar en ningún concurso, aún puedes trasladarte hasta Benidorm para vivir el festival desde sus calles y junto a sus gentes. El ayuntamiento de la ciudad ha instalado pantallas gigantes en la playa de Levante, desde donde se podrán ver las actuaciones retransmitidas por La 1 de RTVE. No te pierda ninguna cita consultando el programa completo del Benidorm Fest 2023.

Si este plan no te llama porque habrías preferido vivir la experiencia completa desde el auditorio Palau L'illa de Benidorm, siempre lo puedes ver en casa rodeadx de amigxs con los que comentar las diferentes galas (semifinales y final), tanto in-situ como a través de las redes sociales. Porque otra cosa no, pero las opiniones y los memes estarán asegurados.