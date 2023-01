“Es demasiado duro”: El emotivo discurso de Pedro Almodóvar en los Premios Feroz 2023

Este sábado 28 de enero, Zaragoza ha acogido la X edición de los Premios Feroz 2023. Un año más se ha hecho historia en la Sala de Multiusos del Auditorio en donde la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha reconocido el talento de las mejores películas y series del 2022.

Una noche en la que los rostros más conocidos del mundo de la interpretación han posado en la alfombra roja y han vivido una ceremonia de lo más emotiva. Uno de los momentos que ha marcado la velada ha sido el discurso de Pedro Almodóvar tras recibir su Feroz de Honor.

El director manchego recogía a sus 73 años el Premio Feroz de Honor en homenaje a toda su trayectoria cinematográfica. Lo ha hecho rodeado de algunas de sus grandes musas como Rossy de Palma, Aitana Sánchez - Gijón, Julieta Serrano, Bibiana Fernández y Leonor Watling, entre otras, y a las que ha querido dedicarle unas bonitas palabras recordando anécdotas que han vivido juntos.

Pedro Almodóvar en los Premios Feroz 2023. / Getty / Fabian Simon/Europa Press

"Me he venido absolutamente abajo"

Un Pedro Almodóvar emocionado subía al escenario para recoger ese galardón y aprovechaba para expresar cómo se sentía en esa noche tan especial para él: "En estos premios uno se siente de mil modos y uno de ellos es muy frágil", comenzaba diciendo entre lágrimas tras ver un vídeo de algunas de sus vivencias más icónicas.

Unos recuerdos que provocaban el llanto tras ver una imagen de su madre: "Estos son el tipo de premios donde uno no debe llorar, pero habéis puesto una imagen de mi madre y es demasiado duro y demasiado emocionante, no he podido verla. Yo estaba muy seguro antes de subir arriba, pero en el momento de ver esa imagen me he venido absolutamente abajo. Lo siento", decía ante la mirada atenta de todos los invitados a la gala.

El director aprovechaba para recordar algunos acontecimientos de su vida, por ejemplo, el haber vivido en la Mancha y el haber tenido una madre que le ha transmitido "una cultura básicamente rural, pero muy universal". "La base era la supervivencia en cualquier circunstancia y la falta de prejuicios a la hora de tener iniciativas que me ayudarían a seguir adelante (...). La lucha diaria por sobrevivir no estaba reñida con el humor", recordaba en referencia a su madre, Francisca Cabella, que falleció en 1999.

Un premio dedicado a los sanitarios

Para concluir ese discurso, el cineasta quiso aprovechar para dedicar su premio a los sanitarios: "Los problemas de salud de los españoles nos afectan a todos, independientemente de que algunos tengamos la oportunidad de acudir a la sanidad privada", apuntaba.

“Apoyo las reivindicaciones de los sanitarios. Está en peligro uno de los pilares de nuestra sociedad de bienestar: el sistema público de salud universal y gratuito”. Pedro Almodóvar en su discurso de los Premios Feroz 2023 pic.twitter.com/jMNqceNTz3 — Jesús Cintora (@JesusCintora) January 29, 2023

Tras ello, quiso pedir un gran reconocimiento: "Este aplauso es por los sanitarios a los que aplaudímos durante la pandemia. Los que están viviendo pone en peligro uno de nuestros pilares de nuestra sociedad".