El origen de la infección de ‘The Last of Us’: la serie desvela el gran misterio del videojuego

El Cordyceps, un hongo que existe en la vida real, fue elegido por Neil Druckmann hace más de una década como el causante del brote de infectados que iba a terminar con la vida de miles de millones de personas en todo el planeta dando origen a la historia de su videojuego The Last of Us.

Sin embargo, ni en el primer título de PlayStation, ni en su expansión TLOU Left Behind, ni en la secuela The Last of Us Parte II, el creador del juego e inspirador de la adaptación televisiva que está triunfando en HBO llegó a explicar cuál había sido el origen real de la infección.

Una circunstancia que en los tres primeros episodios de la serie están quedando muy claros. Ya en el capítulo 2 tuvimos una larga secuencia de escenas que nos llevaron a Yakarta (Indonesia), lugar que en el mundo televisivo quedó identificado como la zona 0 del brote. Una información completamente nueva que nunca antes habíamos escuchado en nuestras consolas y sobre el que el equipo de PlayStation Productions está encontrando margen para poder crear.

Ya explicamos en su día que HBO había decidido adelantar 10 años los hechos que se cuentan en The Last of Us (2003 a 2023 en Tv vs 2013 vs 2033 en el juego). Pero además ahora sabemos que todo empezó en una fábrica de harina del país asiático en el que una trabajadora fue el paciente 0 del hongo. Pese a que como el coronel explica todos los infectados fueron ejecutados, la infección ya era imparable.

Algo que se ha explicado con más detalle en el episodio 3 de la primera temporada de The Last of Us en el que Joel le da una lección a Ellie sobre como una pandemia casi acabó con el ser humano en apenas 48 horas: del 24 de septiembre de 2003 al 26 de septiembre de 2003.

"Nadie lo sabe seguro pero se cree que el Cordyceps mutó y contaminó algún alimento. Algún ingrediente básico como la harina o el azúcar. Había marcas de comida que se vendían por todo el país, por todo el mundo. Pan, cereales, o unas tortitas. Si comías lo bastante, te infectabas" empieza explicando Pedro Pascal en la piel de Joel.

"La comida contaminada llegó a todas las tiendas el jueves sobre la misma hora. Se vendió y se consumío esa noche o por la mañana. Horas después la gente enfermó. Entre la tarde y la noche empeoraron y empezaron a morder. El viernes 26 de septiembre de 2003. El lunes ya no quedaba nada" le confiesa a Bella Ramsey (Ellie) en su viaje al Oeste.

El origen de la infección de la serie vs. el origen en el videojuego

Mientras avanzábamos en el primer videojuego, los jugadores recogíamos objetos coleccionables que servían para ir construyendo el puzzle del origen de la infección. Sin embargo, todo eran pistas de lo que sucedía en suelo americano: "La investigación de la Administración de Drogas y Alimentos de los cultivos potencialmente contaminados con moho continúa en todo el país. Las listas iniciales distribuidas a los vendedores en todo el país advertían contra los cultivos importados de América del Sur, pero ahora el alcance se ha ampliado para incluir América Central y México. Varias empresas ya han retirado voluntariamente sus productos alimenticios de los estantes".

Hay que recordar que el trabajo de documentación de los creadores de The Last of Us fue casi enfermizo hasta el punto de investigar y cambiar el origen de la infección en repetidas ocasiones durante años de escritura de guión hasta dar con la clave: el hongo Cordyceps.

Un hongo que tal y como confirma National Geographic existe realmente: "Aunque la historia es ficticia, la realidad es que Cordyceps es un hongo que existe y abarca unas 400 especies en todo el mundo, especialmente en zonas tropicales de Asia y América. Los hongos son parásitos de insectos y producen enzimas que degradan la pared del exoesqueleto de los insectos para colonizarlos. Con el sistema nervioso alterado, los insectos pierden la voluntad y son controlados por los hongos, lo que les conduce a diseminar las esporas y colonizar a otros insectos.