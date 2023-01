¿A qué hora se estrena ‘The Last of Us’ T1 Episodio 3? Sinopsis del nuevo capítulo de la serie de HBO

Desde las 3 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, de este 30 de enero, puede verse a través de HBO y HBO Max el tercer episodio de la popular serie televisiva The Last of Us, que lleva por título Long long time (Mucho, mucho tiempo).

Un capítulo en el que veremos cómo la misión fuera de la zona de cuarentena emprendida por Joel, Tess y Ellie se va complicando por minutos. Con el objetivo de llevarla a salvo hasta los luciérnagas, Joel recurrirá a sus dos viejos amigos Frank y Bill para que le ayuden a llegar al Oeste.

En el avance que ha publicado HBO podemos ver cómo es el personaje de Bill y el de Frank, algo que en el videojuego nunca conocimos sus orígenes y sí su relación en el presente una vez que Joel y Ellie emprenden su camino hacia la salvación del ser humano.

Hasta la fecha el episodio de mayor duración de la adaptación televisiva del popular videojuego creado por Naughty Dog en exclusiva para PlayStation. El estreno ha vuelto a generar una enorme expectación tanto en la madrugada española como en la noche estadounidense. Y esta será la tónica general de todos y cada uno de los 8 episodios que forman parte de esta primera temporada.

¿Qué pasó en The Last of Us Episodio 2?

El episodio 2 comienza con el inicio del brote en Yakarta tal y como se especulaba en las noticias por radio que escuchábamos en el primer capítulo. Unas escenas completamente aterradoras que dan idea de lo que está por llegar.

Como ya os explicamos a la hora de analizar las principales diferencias y similitudes del videojuego con la serie de televisión, aquí no podemos encariñarnos con los personajes. Primero porque su destino pende siempre de un hilo y después porque sus decisiones en muchos casos son moralmente reprochables. Al menos visto desde nuestro punto de vista porque en realidad el mundo del 2023 en el que viven ellos se ha convertido en un auténtico infierno donde muchas veces prima el todos contra todos con el único objetivo de sobrevivir.

Una de las claves de este segundo episodio es el destino de Tess. Si aún no has visto el capítulo es posible que leas aquí un spoiler así que te recomendamos no seguir leyendo. Si ya has visto el episodio y jugado al videojuego sabes la trágica decisión que toma la compañera de Joel para darle la oportunidad a él y a Ellie de escapar de Boston y seguir su camino hacia el Oeste. Sin embargo, Neil Druckmann, Craig Mazin y HBO parecen haber dulcificado la situación ya que donde antes todo era una lucha entre humanos, en la adaptación televisiva los infectados son los responsables. "Joel, salva a quien puedas salvar" se escucha decir a Tess en el Ayuntamiento antes de que salte por los aires.

¿Cuándo se estrena el nuevo episodio de The Last of Us?

Cada lunes a las 3 de la mañana viviremos un nuevo estreno en España de cada capítulo que adapta la primera entrega del videojuego The Last of Us así como la primera expansión del mismo The Last of Us Left Behind.

Adaptar un videojuego a una ficción en la pequeña pantalla, o en las plataformas de streaming, es un reto muy difícil de superar. Pero las expectativas en este nuevo proyecto de HBO Max eran especialmente altas teniendo en cuenta que se trata de un videojuego hiperrealista, probablemente uno de los más logrados en los últimos años.

Una gigantesca experiencia gamer que ahora cobra vida en la pequeña pantalla y que tiene gigantescas similitudes gracias al trabajo de Neil Druckmann y Craig Mazin (Chernobyl) pero que también tiene importantes diferencias (algunas hasta polémicas).

A juzgar por lo que cuenta la sinopsis, parece que el viaje de Joel y Ellie por un Estados Unidos devastado por el hongo Cordyceps está a punto de empezar. Su destino: la salvación del ser humano gracias a los luciérnagas.

The Last of Us se ha convertido, desde el estreno de su primer episodio, en uno de los grandes bombazos del entretenimiento en 2023. Un hecho que puede que haya sorprendido a los seriéfilos ocasionales pero que no ha hecho más que confirmar el potencial del universo de una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos.