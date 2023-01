Avilés logra sacar de quicio a todos en el plató de ‘Pesadilla en El Paraíso’, incluso a Sandra Barneda

José Antonio Avilés fue el último expulsado de Pesadilla en El Paraíso y este domingo le tocaba dar todas las explicaciones de su paso por la granja en El Debate. Y como siempre, se puso a la defensiva y cargó contra los colaboradores que no estaban de acuerdo con su papel en el concurso.

“Te agradezco toda tu defensa, pero si de verdad tú quieres seguir comentando el reality te invito a que te vayas a la granja a vivir una edición. Hay que vivirlo y comentarlo y, por ejemplo, hay compañeros aquí que sí han vivido un reality”, le decía a Beatriz Trapote que le recordó que ella, hace diez años, también pasó por uno.

“Acabo de salir de la granja y no me parecía nada justo que no quisieras salir de la cocina sabiendo que era el sitio más fácil, te tendrías que haber limpiado más cuadras”, le decía Daniela Requena.

“Es verdad que limpiar cuadras es super necesario porque los animales son super importantes en la granja, pero si no hay comida, no hay fuerzas para limpiarlas”, respondía él.

Sandra recrimina su actitud

“Una cosa es que no hagas autocrítica, otra cosa es que a cada colaborador que no esté de acuerdo con tu paso y con cómo has hecho el concurso, lo quieras eliminar”, le decía Sandra Barneda ante su actitud.

Y entre ataque y ataque a unos y otros, Avilés no paraba de mirar su móvil, algo que molestó tanto a la presentadora que acabó por quitárselo. “Fuera ya, Fernando, se acabó el móvil. Todo el rato, todo el rato, todo el rato”, decía Sandra mientras le daba el teléfono al regidor del programa.

“Y te hago un favor porque te tengo cariño y no te quiero preguntar quién te está escribiendo”, añadía.

Explicaciones a Pipi Estrada

Tampoco se libró de su cara a cara con Pipi Estrada. Durante el concurso, utilizó información que le dio Borja Estrada pidiéndole que no la compartiera, pero lo hizo. Y aludió a su amistad con Terelu Campos para esa traición.

Así que Pipi comenzó recriminándole que se hiciera llamar amigo de Terelu. Pero no era el tema importante, sino que interesaba más hablar de ese piso que Borja le contó a Avilés que su padre había vendido por un millón de euros.

Avilés explicó que Borja era consciente de que todo lo que contase dentro del reality se iba a ver fuera. “En esta ecuación, el que deja fuera a Teresa soy yo”, aclara el concursante con Teresa, la madre de Borja delante.

“Teresa, te dejo fuera porque sé que te puede doler, y no quiero”, le decía directamente Avilés. “Quien habla de la venta del piso con Maite Galdeano, ¿es tu hijo o soy yo?”, le preguntaba a Pipi dejando claro que el que sacó el tema y confirmó su participación en esa venta fue su hijo.

Además, aseguró que su hijo también había contado que Pipi y Terelu tenían un acuerdo respecto a los 60.000 euros que le debe el periodista y que por eso no había hecho frente a la deuda desde 2012.

Amenazas

“Tú me has mandado a esparragar y lo único que te digo es que no sigas hablando porque si no, voy a empezar a pedir a la productora que ponga vídeos que hay, te interesa mantenerte en silencio y no seguir desafiando”, decía como amenaza antes de que todo el plató se le echara encima.

Pipi quiso contestar. “Efectivamente el comentario lo hace mi hijo y eso está ahí y tú eres un aprovechado que utilizas un comentario para elevarlo a una categoría que no corresponde con la realidad. La historia del piso es una soplapollez, pero tú en ese momento visto una oportunidad de que advirtiendo a Terelu de que algo oscuro hay, vete a cobrarle que este tiene dinero. Te columpias en las fechas. El tema de Terelu, ¿por qué no he pagado antes? Porque nadie me reclamó nada, lo que pasa que cuando llego a trabajar a esta casa, a Mediaset, hay una ejecución del juzgado que dice que hay que retenerle a José Manuel Estrada unas cantidades”, explicaba.

Y en cuanto a las amenazas, aseguró que estaba completamente limpio, que podía sacar lo que quisiese. “Eso de jugar a amedrantar, igual que tus perdones, no me creo tus perdones, no me los creo porque son de conveniencia”, le aseguraba Pipi.

Y ante esta actitud desafiante de Avilés en toda su aparición en el debate, la audiencia respondió en redes sociales atacándole. Parece que este reality le ha servido para volver a ganarse unos cuantos enemigos.

Veremos si la semana que viene su amiga Tania Deniz le sigue los pasos. Y esperaremos a Borja para conocer su versión de lo sucedido.