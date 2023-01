Avance semanal de 'Tierra Amarga' en Antena 3: ¿Toda Çukurova en contra de Lütfiye?

Una semana más Tierra Amarga vuelve a Antena 3. Aunque el final de esta serie turca ya está muy cerca, los miles y miles de fans de la historia de Züleyha (Hilal Antibilek) siguen sentándose cada tarde a partir de las 17:45 horas frente al televisor para descubrir qué es lo que el destino le depara esta mujer tan fuerte y al resto de los protagonistas de la ficción.

Pues bien, como un pequeño adelanto podemos contaros que en el capítulo que Antena 3 emitirá este lunes 30 de enero, el drama continúa... pues Çolak intenta poner a toda Çukurova en contra de Lüfiye por querer demoler su almacén. ¡Aquí os damos todos los detalles!

Avance del capítulo del lunes 30 de enero

En el episodio del lunes 30 se puede ver cómo AbdulKadir, que sigue muy dolido, echa a Betül y a Sermin de casa para que vaya a vivir Vahap. Las dos se quedan tiradas en la calle y sin tener a dónde ir. Sin embargo, Züleyha decide tomar partido y las acoge en la casa anexa a la mansión.

Por su lado Çolak intenta poner a toda Çukurova en contra de Lütfiye por querer demoler su almacén, que no cumple con la ley, pero pese a sus árduos esfuerzos, su mala intención no le sirve de nada...

Mientras, Hakan y Züleyha se van a casar... Fikret quería pedirle matrimonio a Züleyha en un restaurante, cuando aparece Hakan, y Fikret se queda hundido ante esta situación tan inseparada.

Y, por último, Çolak le tiende una trampa a Züleyha... Está decidido a borrarla del mapa y no deja de intentarlo. Ahora quiere que cruce un puente colgante con las cuerdas cortadas para que acabe precipitándose y así, con su vida.

Otras series turcas que puedes ver en español

Si eres un gran amante de Tierra Amarga, la ficción turca que ya ha arrasado en más de 30 países, y de las series otomanas en general, debes saber que en España casi todas las plataformas ofrecen series turcas dobladas o subtituladas en español, incluidas las propias webs o plataformas de streaming de las televisiones como Telecinco, Divinity o Atresplayer, asi como Netflix y Amazon Prime Video.

En estos momentos se pueden ver online y en español más de 60 series y telenovelas turcas de diferentes géneros, pues aunque muchas tratan el amor, la pasión y la venganza, la oferta va mucho más allá: hay series de detectives, policiacas, históricas, etc.

Algunos de los títulos más populares de los que se pueden ver online en español son: Inocentes, La hija del embajador, Love is in the air, Huérfanas, Mujer, The Gift, Dulce venganza, Hakan el protector, Nos conocimos en Estambul, Gülperi Lobo, Fatma, Madre, Habitación 309, Kara para Ask, Club Estambul, Amar es primavera, 50m2, Mi Hija y Te alquilo mi amor.