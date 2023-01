La madre de uno de los favoritos de Sheila Martori opina sobre ella en ‘Para toda la vida’: “No me cae bien”

Para toda la vida está llegando a su fin. Ya quedan pocos pretendientes que optan a ganarse el corazón de Sheila Martori. Tras expulsar a Alberto Casali, ya quedan solo cuatro chicos candidatos a irse del programa de su mano.

Carlos, Héctor, Miguel o Juan. Uno de ellos será el que logrará derribar las corazas de Sheila y convertirse en su pareja ya fuera del programa.

La cosa está complicada porque a ella le gustan todos. En cada uno de ellos encuentra algo que le convierte en el candidato perfecto y las decisiones, cada vez son más complicadas.

Los solteros ya no van a compartir mansión ni vivir más juntos. Ahora llega la etapa más individual y el momento decisivo para cada uno de ellos. Este miércoles la cosa se complicará mucho más todavía.

Encuentro con las familias

Antes de tomar una decisión, Sheila irá a conocer a las que son sus posibles suegras. La de Héctor se emociona al ver a su hijo y pide perdón a Sheila por no haberla prestado atención mientras abrazaba a su hijo.

También conoce a la madre de Carlos, su debilidad como dice ella, pero no ha habido buena sintonía. “No me cae bien”, aseguraba la madre del malagueño.

“Qué raro verlo a Juan tan enamorado”, decía el hermano de juan Pedretti. “Estás temblando”, le decía Sheila.

Encuentro con sus amigas

El miércoles también veremos cómo Sheila vuelve a reencontrarse con sus amigas. “Estoy que no sé qué hacer”, aseguraba buscando en ellas un poco de ayuda.

“Sigue Héctor con ese cuerpo tan sexy y no me concentro”, explicaba. Y es que le ha visto sin camiseta durante toda la clase de capoeira que ha intentado darle.

Con Carlos se ha ido a montar en moto. “El perfil de siempre es Carlos”, aseguraba ella. Y sus amigas le hacían ver que lo mismo era hora de cambiar de perfil.

“Esta noche es la noche más complicada que he tenido hasta ahora porque cuesta mucho decir adiós ya”, aseguraba refiriéndose a la próxima ceremonia de las rosas. “Tengo el corazón partido en cuatro”, les dirá a los chicos antes de decidir cuál de ellos deberá abandonar el programa.

¿Quién será el expulsado? La verdad es que lo tiene difícil.