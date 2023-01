Sheila Martori se hace fotos hot con sus pretendientes de ‘Para toda la vida’ y pasa una noche mágica con uno

En el último programa de Para toda la vida hemos visto cómo cuatro pretendientes abandonaban el programa. A Tote, Sheila Martori le confesaba que lo que sentía por él era más una amistad que una química que le permitiera verle como posible pareja. Alberto, el ingeniero, decidió rechazar su rosa e irse por decisión propia.

Y se quedaron sin rosa Javi y Sergio Guisado. Así que, el círculo se reduce y, realmente, Sheila ha compartido momentos muy especiales con cada uno de los que queda. La cosa se pone difícil.

Pero toca seguir avanzando. En el próximo programa veremos cómo Sheila y Carlos deciden empezar de cero después de un bache en su relación. Ella ha confesado en más de una ocasión que él es el vendedor de motos es su debilidad, pero que no acaba de fiarse de él.

Mientras, a él le molesta que se haya besado con varios chicos y ha decidido no volver a besarla hasta que tome una decisión. Ese ultimátum supuso una crisis entre ellos porque ella consideraba que coartaba su libertad y la presionaba para no dejarse llevar.

Pero parece que irse juntos a dar martillazos y destrozar cosas les ha servido para relajar tensiones. “Vales mucho”, le decía él. Y ella se derretía. Eso le puso contento y así se lo comunicó a sus compañeros de mansión y alguno no se lo tomó muy bien.

“Una cosa es venir contento y otra cosa es venir vacilón, que es diferente”, le recriminaba Héctor. “La actitud ególatra, egocéntrica y ese largo etc de cosas que hace Carlos cuando llega de las citas, obviamente me enfada”, añadía.

Su primera vez

Veremos también a Sheila y Miguel con su primera vez. Y que nadie piense mal que se trata de su primer salto de paracaidismo. Se han lanzado juntos al vacío y eso es algo difícil de olvidar. “Ha sido una sensación increíble”, aseguraba ella.

“Alberto me gusta mucho físicamente y no sé qué va a ser de nosotros, no tengo ni idea”, confesaba sobre el italiano, el último en llegar a la mansión después de conocerle durante una cita grupal en una hípica.

Tras una cita con Sheila les contó a sus compañeros que había pasado “una noche mágica”. Y cuando le preguntaron si habían dormido juntos, jugó a la ambigüedad dejando en shock a varios de sus compañeros.

Sesión hot

Además, en el próximo programa veremos una cita grupal. Juntos participarán en una sesión de fotos hot. Todos en bañador y de uno en uno, irán pasando por el set playero en el que Sheila les espera con ganas de jugar. Eso sí, bien mientras son ellos los protagonistas, no tan bien cuando les toca mirar cómo se hacen el resto las fotos.

“Carlos no quiere besarme, pero no pierde oportunidad para restregarse un poquito”, decía coqueta y encantada de saberse deseada.

Eso sí, no sabemos cómo irá la ceremonia de las rosas y quién se quedará fuera.