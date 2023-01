Tomorrowland 2023 abre sus puertas: cartel, escenarios, temática... ¡Todo lo que debes saber!

Adscendo. Con esa palabra la organización del festival Tomorrowland ha dado la bienvenida a la edición del 2023. Después de dos años de suspensión por culpa de la pandemia de coronavirus, el mayor festival de música electrónica en Europa regresó en 2022 con el mayor cartel de su historia. Una circunstancia que se repetirá 365 días después.

Porque Tomorrowland 2023 ya conoce su cartel completo de artistas que harán las delicias de millones de personas tanto en directo como a través de los canales oficiales de Youtube del evento. En total serán más de 600 artistas / formaciones que pondrán música a 15 escenarios diferentes intentando que Adscendo sea la mejor edición de todos los tiempos.

No tendremos que esperar mucho para disfrutarlo ya que el festival se desarrollará durante dos fines de semana del mes de julio: del viernes 21 al domingo 23 y del viernes 28 al domingo 30 de julio. ¿Pendiente de poder asistir? Pues como pasa año tras año, ¡buena suerte! Casi medio millón de personas asistirán físicamente y muchos millones más lo seguirán a través de las redes o las plataformas de streaming.

El cartel de Tomorrowland 2023

Como podéis imaginar, con una lista de casi 600 artistas / formaciones resulta casi imposible echar en falta a alguien (Carl Cox, Kygo, David Guetta, Skrillex, Calvin Harrris...). Y los grandes genios de la música electrónica no van a fallar a la cita. Steve Angello, Sebastian Ingrosso, R3hab, Amelie Lens, Tiësto, Vini Vici, Claptone, The Chainsmokers, Lost Frequencies, Oliver Heldens, Meduza, Eric Prydz, Hardwell, Matisse y Sadko, Purple Disco Machine, Steve Angello, Martin Garrix, John Newman, Afrojack, Dimitri Vegas y Like Mike, Steve Aoki, Don Diablo, Robin Schulz...

Repite en la experiencia de Tomorrowland y hará doblete ya que también estará presente en la edición Tomorrowland Winter, la DJ B Jones.

¿Cómo conseguir entradas para Tomorroland 2023?

Esa es la gran pregunta que miles de personas en todo el mundo es están haciendo desde comienzos de año. A mediados del presente mes de enero se pusieron a la venta las entradas en packs de viaje y se agotaron en apenas minutos. Idéntica situación se repitió con la preventa de los primeros abonos para Tomorrowland 2023.

Y la batalla definitiva parece que se librará el próximo 4 de febrero cuando se pongan a la venta a nivel mundial las entradas para asistir en directo al evento. El proceso comenzará a las 17h. ¿Tú ya tienes las tuyas?

Por primera vez en la historia de Tomorrowland, su temática irá acompañada de la publicación de un libro en el que se contará todo el universo que rodea al escenario principal Adscendo y lo que la temática representa, sus personajes y todos los secretos que esconde Tomorrowland este año.