Arranca el Tomorrowland más grande de todos los tiempos (¡y se puede ver en directo!)

Tomorrowland 2022 ha comenzado. El primero de los tres fines de semana que formarán parte del mayor festival de música electrónica de todos los tiempos ha comenzado. Y para todxs aquellxs amantes del género que no hayan podido conseguir esta vez su entrada, ¡no os preocupéis! Porque la organización está realizando varias emisiones online en directo desde Bélgica que nos permitirán entrar hasta la cocina.

Sesiones, entrevistas, detrás de las cámaras, el público... Nada queda al azar en la retransmisión de una cita obligada para cualquiera que tenga el dance, el trance, el progressive, el house... en las venas. Los amantes de la música electrónica tienen una deuda pendiente desde hace dos años por culpa de la pandemia. Tomorrowland no pudo celebrarse ni en la edición de 2020 ni en la de 2021 pero la de 2022 ya está en marcha

Los organizadores del evento han preparado el mayor cartel de la historia de este festival con más de 700 artistas entre los que figuran los nombres de Martin Garrix, Dimitri Vegas and Like Mike, Armin van Buuren, Lost Frequencies y Paul Kalkbrenner, Eric Prydz, Diplo, Mayor Lazer, Amelie Lens, Robin Schulz, Maceo Plex, Topic, Adam Beyer, Alan Walker, Carista, Nervo, Dax J b2b Kobosil, Tiesto, DJ Holographic, Alesso, Tale Of Us, Rehab, Eli Brown, Marshmello, Melvo Baptiste, Joel Corry, Enrico Sangiuliano, Meduza, Tinie Tempah, Bassjackers, Helena Hauff, 2manydjs, Mariana Bo, Marcel Dettmann, John Summit, Vintage Culture, Alok, Ida Engberg, Moore Kismet, DJ Diesel (aka Shaquille O'Neal), DJ Seinfeld, Jennifer Cardini.

Resultaría casi imposible ofrecer un listado de los 700 nombres que en los diferentes escenarios de Le Schorre brindarán su música a un público entregado y dispuesto a darse el mayor fiestón de los últimos años para recuperar una normalidad que la pandemia nos arrebató en 2020.

Pero si estás en casa la fiesta no se detiene ni un solo segundo. Enciende tu ordenador o conéctate con tu smartphone o tablet y podrás seguir desde el canal oficial en Youtube de Tomorrowland todo lo que suceda en Tomorroland 2022, el más grande de todos los tiempos.

United again for 3 wonderful weekends of magic. pic.twitter.com/Ib80WEKeYL — Tomorrowland (@tomorrowland) July 14, 2022

El regreso del sonido electrónico a la localidad de Boom no será como siempre ya que la ciudad y la provincia de Amberes han dado su permiso para que se prolongue durante tres fines de semana. La organización del evento ha dado a conocer que Tomorrowland 2022 tendrá lugar del 15 al 17 de julio, del 22 al 24 y del 29 al 31 del mismo mes.

¿Preparado para algo tan grande como Tomorrowland? ¡Bienvenidxs gentes del mañana!"