Los artistas del Benidorm Fest 2023 eligen a alguien que “quieren mucho” para darle esta mítica camiseta

“Alguien que me quiere mucho me trajo esta camiseta de Benidorm”. La camiseta perfecta no existe...bueno, sí. Se trata de uno de los souvenirs más queridos de las costas españolas: una camiseta con mensaje escrito en comic sans de colores. Pura fantasía que nos lleva directamente a esos veranos en Benidorm de nuestra infancia.

Por supuesto, en 2023 esa camiseta se ha convertido en un elemento más de la cultura pop. Y, aunque todavía no existan suficientes tallas de adultos, se puede encontrar para regalar en las tiendas del paseo marítimo de la ciudad alicantina.

Con motivo del Benidorm Fest, en LOS40 nos hemos trasladado a la famosa ciudad de la costa para preguntarles a los artistas de esta edición a qué compañero o compañera de la industria musical le darían esta camiseta tan icónica. ¿La razón? Que el año que viene se animen a venir al famoso festival.

Sofía Martín

Sofía Martín, que este año se presenta al Benidorm Fest con la canción Tuki, tiene claro a que artista le daría la camiseta a Abraham Mateo. La artista tiene una colaboración con el andaluz: Yo por ti. Allí hicieron buenas migas.

“Esta camiseta se la daría a Abraham Mateo para que se presente al Benidorm Fest”, nos ha dicho la joven. Esperemos que le llegue el mensaje. Y es que el cantante de Quiero decirte tiene un gran talento a la hora de subirse a un escenario.

E’Femme

Las chicas de E’Femme tampoco se han andado con rodeos a la hora de pensar a qué artista le darían esta divertida camiseta a modo de relevo generacional del Benidorm. Aunque la primera opción que han pensado las intérpretes de Uff! ha sido Lola Índigo, rápidamente han pensado en otro grupo: BAJOCERO. Se trata de un artista emergente que tiene temazos como Dispárame o Quién. ¿Se animará a presentarse el año que viene?

Alfred García

Alfred García tiene ganas de volver a Eurovisión este año. Tras representar a España en 2018 con Tu canción junto a Amaia Romero, el catalán quiere volver al certamen en solitario con Desde que tú no estás. Teniendo en cuenta su decisión, quiere que otro compañero suyo de Operación Triunfo vuelva al festival: Miki Núñez. ¿Aceptará la camiseta? No lo hizo nada mal con La Venda en 2019.

Aritz

“Esta camiseta tan bonita se la voy a dar a Blanca Paloma. Creo que es de su taya y le va a hacer un cuerpo divino como el que tiene ella”, ha respondido Artiz. El bailarín, que está poniendo a todo el mundo a cantar Flamenco, le pasa el testigo a su compañera de edición Blanca Paloma. Teniendo en cuenta que artista ya se ha presentado dos veces al Benidorm Fest (en 2022 con Secreto de Agua y este 2023 con EaEa), no nos extrañaría volver a verla una tercera. ¡Y es que siempre es un placer escucharla!

Vicco

La intérprete de Nochentera nos ha sorprendido con su respuesta. “Yo le daría esta camiseta a Bad Gyal. Le puede quedar muy bien con sus outfits de los 2000. Con unrollo apretadito, le quedaría genial”, ha dicho la artista. Sin duda, nos encantaría ver a la artista de Fiebre llevando esta camiseta.

Sharonne

La reina de Drag Race España, Sharonne, quiere darle la camiseta de Benidorm a una compañera del programa de Atresmedia: “Voy a escoger a Diamante Mary Brown. Es compañera mía, maravillosa, lo está petando en Spotify y tiene un estilo distinto”.

La cantante de Aire ha continuado explicando que está muy contenta de que se haya abierto una puerta a otros artistas de su estilo: “Vamos conquistando pequeños espacios, así que incito a que Diamante se presente”.

José Otero

“Esta camiseta se la pasaría a Joao Enrique, que se merece estar en el Benidorm Fest y estoy seguro de que estará”, ha compartido el intérprete de Inviernos en Marte. El artista por el que apuesta tiene una bonita voz y, tal y como hemos podido ver en sus redes sociales, hace algunas covers muy interesantes.

Agoney

Agoney, quien se presenta este 2023 con Quiero Arder, ha nombrado a una artista emergente: María Herrera. “Es una artista que todo el mundo tiene que conocer y sería una candidata espectacular para representarnos en Eurovisión”, ha terminado diciendo

Twin Melody

Twin Melody han tirado de compañerismo. Las tiktokers tienen muuy buena relación con una de sus compañeras de edición y no les importaría verla en un próximo Benidorm Fest: “Se la daríamos a Sofía Martín porque nos llevamos muy bien con ella. Además, todo le queda bien”

Meler

“Esta camiseta se la deberíamos de dar a nuestra compañera Natalia Neva. Se lo merece muchísimo. Además, le quedaría genial con esta talla. Que venga el año que viene, que la queremos ver”, han respondido los integrantes de Meler, que se presentan este año con No nos moverán.

Fusa Nocta

Fusa Nocta no ha sabido decir un nombre concreto, pero sí un género musical que le gustaría ver más representado en el certamen: “Me gustaría ver a alguien que haga trap. No sé quién, pero estaría muy guay”.

¿Se animará alguno de los artistas mencionados a presentarse al Benidorm en 2024?