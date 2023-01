Lorena Gómez y el Benidorm Fest: “Me da un poco de miedillo volver a entrar ahí y sentirme otra vez juzgada”

Lorena Gómez acaba de lanzar Ojo de halcón, el segundo single que publica como adelanto del que será su primer álbum desde 2008 que tiene previsto lanzar este año y en el que lleva trabajando cuatro años.

Ya nos adelanta que llevará colaboraciones sorprendentes y estará compuesto por un amplio abanico de fusiones pop y temáticas. Tras un tema dedicado a su madre, que falleció hace dos años, ahora llega con Ojo de halcón, que se centra en la dualidad de las redes sociales.

Un tema que podría haber sido una buena opción para el Benidorm Fest de este año y por eso, no hemos podido evitar preguntarle por este tema a la chica de René Ramos.

Ojo de halcón, lo has compuesto junto a Barei, ¿cómo ha sido trabajar con ella?

Nos conocíamos hace mucho tiempo, hemos compuesto varias veces juntas. Esto fue una conversación de amigas. Ella también es muy activa en redes sociales y tiene dos hijos y sabe lo que es conciliar. Es una artista a la que admiro muchísimo. Se ha reinventado una barbaridad. Es una luchadora nata, una madraza y trabajar en este tema ha sido muy bonito, una experiencia muy guay.

Por cierto, que ella es una de las artistas que se pasará por el Benidorm Fest y que ya representó a España en Eurovisión, ¿no te lo has planteado en ningún momento?

Me lo han propuesto durante dos años. Les mando un beso a los que cada año confían en mí para hacerlo, pero tengo sentimientos un poco encontrados con eso porque como ya he estado en un reality, luego estuve en Tu cara me suena, es como que si realmente supiera que de ahí vas directamente Eurovisión… pero pasar tantas cosas. Ahora un jurado, ahora una valoración… no sé si me siento preparada para eso otra vez. Ese estrés que se pasa, esos nervios. Aunque vaya un poco más lento, prefiero seguir componiendo mis temas, cantar, hacer la gira como estamos haciendo ahora. Prepararme un poco y no digo un no rotundo porque no sé, pero en este momento no creo que sea necesario vivir ese proceso para mí. Verlo desde fuera o ir allí a cantarles o a estar con ellos, sí, pero me da un poco de miedillo volver a entrar ahí y sentirme otra vez juzgada. Igual no les gusta para algo y todo el proceso que llevo para preparar el disco, me conozco, sé que me entraría como bajoncete si no sale esto. Sería como un mini fracaso. Aparte soy muy exigente conmigo. Confío mucho en mí, pero no me apetece pasar otra vez por eso, porque me vuelvan a juzgar.

Pero tú cuando compartes tu música te expones a ser juzgada.

Sí, pero no de manera tan directa. Cuelgo mis cosas en redes sociales y mando un mensaje y a quien le guste, bien, y a quién no, pues bien, también. Pero no me estoy jugando nada. Simplemente es ensayo error. Aquí es como que estás delante de un jurado, es algo completamente distintos. ¿Quién mide si vales o no vales? Yo me lo tomaría de otra manera, pero esos niños que están empezando y van a un concurso con toda la ilusión del mundo, con lo que cuesta preparar una canción. Ya no sólo económicamente sino porque es un sacrificio enorme y luego te dicen que no es lo que estamos buscando y hay muchos que se les desvanecen las ilusiones en ese momento. A mí no porque ya he pasado muchas cosas. Me presenté a Operación Triunfo y no me cogieron y luego gané al año siguiente. Ya he vivido todo. Lo que sí recomiendo desde aquí y siempre lo digo en todos los castings, que un no, no significa absolutamente nada, posiblemente signifique el principio de otras cosas porque con el no, uno se pone las pilas y empieza otra cosa más motivado todavía. En el Benidorm Fest del año pasado se desvanecieron muchas ilusiones, había gente que se lo había preparado y estaban los pobres de bajón y yo les decía, Eurovisión, sí, es una cosa grandísima, pero vienen muchas cosas, no solo está Eurovisión. Hoy en día todo el mundo puede sacar música.

Muy diferente a cuando tú empezaste.

Imagínate, yo iba con el CD a las radios, o con mi VHS. Iba en plan, mira esta soy yo. Tenía 18 años y no era lo que estamos viviendo ahora. Ahora es como, soy Lorena Gómez, y estoy en redes sociales y lo mismo salta la liebre y eres número uno en itunes en un mes. Que no se desanimen y que luchen.

¿Has seguido las propuestas de este año?

No, todavía no me he parado a escuchar. No he tenido tiempo. Quiero hacerlo y cuando lo haga, quiero hacerlo bien. A mí me gusta escucharlos en directo, ver la gala en directo. Lo prefiero. Sé que han hecho un gran trabajo este año porque he hablado con la gente que lo está organizando.