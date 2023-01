Entrevista a Ava Max: “‘Diamonds and dancefloors’ es un disco para pasar un buen rato de fiesta”

Ni Shakira, ni Miley Cyrus. Ava Max tiene otra receta para sobrellevar un desengaño en este 2023: Diamonds and dancefloors. Así es como se llama su nuevo proyecto musical en el que ha volcado las experiencias del último año y medio y que ahora presenta a todo su público.

La responsable de Sweet but psycho nos maravilló en LOS40 Music Awards 2022 con una espectacular actuación y ganando dos premios a Mejor Artista y Mejor Vídeo en categoría internacional. Pero la solista estadounidense quiere más y ya tiene listas sus nuevas canciones de las que nos ha dejado algunas pistas en una entrevista junto a nuestra compañera Cris Regatero.

Un disco que está repleto de esos diamantes y esas pistas de baile a las que se refiere en el título: "Los diamantes representan para mí los tipos de relaciones y las pistas de baile es donde me desmeleno.". Pero que nadie espere un disco de homenaje a la música de los 80 sino una llamada a la independencia femenina, al empoderamiento y también a las ganas de pasárselo bien: "Lo presentaría como pasar un buen rato en una fiesta bailable dejando todas tus preocupaciones y problemas en la pista de baile".

Para este álbum, Ava Max ha vuelto a trabajar con grandes nombres de la industria como Ryan Tedder, Sam Martin... Pero sobre todo la solista vuelve a hacer dupla con Circut, el productor junto al que disparó su carrera hace unos años con temazos como So am I: "Ha habido mucha gente colaborando y escribiendo en este disco. He trabajado con muchos de mis amigos en realidad. Cirkut es el productor ejecutivo y he trabajado con algunos otros productores pero Cirkut es el productor ejecutivo de todas las canciones. Él y yo hemos trabajado muy duro para grabar este disco y estar seguros de que fuera super dance-pop".

Esas son las principales colaboraciones de un disco en el que no hay duetos (o featurings) porque según nos confiesa la propia artista cuando se quiso dar cuenta tenía el disco grabado a su estilo y no había espacio para colaboraciones en él. Pero que nadie se preocupe porque pronto podría haber sorpresas: "Eso no quiere decir que no haya hecho colaboraciones durante todo este tiempo porque he hecho varias recientemente y estoy muy emocionada por poder anunciarlas muy pronto".

Y también muy pronto la tendremos por España: "En primavera, será en primavera". Esa es la fecha en la que Ava Max asegura que regresará a los escenarios de nuestro país como parte de la que será su primera gira mundial. ¿Quieres saber todo lo que nos contó? ¡Mira!