Ava Max desvela nuevas canciones (‘In the dark’ y ‘Last night on Earth’) del disco ‘Diamonds and Dancefloors’

Desde el pasado verano de 2022 llevamos esperando la llegada del nuevo trabajo discográfico de Ava Max. A su segunda aventura musical le está costando su trabajo ver la luz pero parece que el próximo 27 de enero por fin podremos disfrutar de Diamonds and dancefloors.

Para mitigar la espera, la solista estadounidense ha ido presentando sin prisa pero sin pausa muchas de las canciones que formarán parte de este segundo disco de estudio. Ya tenemos en nuestro poder otros temas que formarán parte de este lanzamiento como es el caso de Million Dollar Baby, Weapons, Dancing's done o Maybe You´re Problem.

Ahora le va a tocar el turno a In the dark y Last night on Earth dos canciones completamente nuevas de las que ha estrenado un breve fragmento a través de sus redes sociales. Y por lo que hemos podido escuchar, llevarán el sello sonoro de este nuevo proyecto tan ilusionante para la intérprete.

Un disco que contará con los sonidos más característicos de la música disco procedente de los años 80. La cantante ha apostado todo al rojo con este disco tal y como pudimos comprobar durante la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2022 en el que su actuación se convirtió en una de las más aclamadas de la noche.

Diamonds and Dancefloors será el segundo álbum de Ava Max, tras Heaven and Hell, su debut, el cual fue lanzado en 2020. Este disco tenía los primeros éxitos de la artista, como Kings and Queens, Torn, So Am I y Sweet but I Psycho. Un trabajo con un sonido muy dance pop y electropop, que fue elogidado por la crítica.

Este álbum promete ser el relato del año más difícil de la vida de Ava Max, en donde se va a abrir y mostrar todos esos sentimientos por los que pasó, los cuales no fueron del todo bonitos. La toxicidad es uno de esos temas que tratará, como lo hizo en Maybe You’re The Problem. En la canción se da cuenta de la toxicidad que maneja su pareja porque arremete constantemente con ella por todos los problemas que surgen. Sin embargo, la cantante se da cuenta de que no es la culpable y decide dejarlo.

Ahora Ava Max tiene dos nuevos vídeos musicales preparados para seguir presentando su nuevo proyecto discográfico para el que quedan apenas 3 semanas.