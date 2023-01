El momento sexual de Adrián en ‘La isla de las tentaciones 6’ ha revolucionado la hoguera de las chicas

Naomi y Adrián forman la pareja más extravagante de La isla de las tentaciones y, de lejos, la que mejores momentos nos está dejando en esta edición. Lo comprobamos desde el primer programa cuando Naomi estalló al considerar una deslealtad que su chico le diera el collar y la primera cita a la chica que más le había vacilado a ella.

Fue la primera vez que vimos a Naomi asegurar que dejaba a su novio. Y su corto paso por el concurso hasta ahora, ya nos ha dejado una retahíla de momentos de romper la pareja. Y aunque sean momentos de sufrimientos para ella, lo cierto es que cuesta contener la risa en cada una de sus reacciones. ¡Lo sentimos Naomi!

Sabíamos que su primera hoguera no iba a defraudarnos y así ha sido. Sandra Barneda comenzaba con ella. Más de dos años de relación y una pareja que llega a la isla para ver si superan sus problemas de desconfianza.

Más permisiva

“He sentido una deslealtad enorme ya el primer día, entonces, me espero lo peor. Cuando nos despedimos él me decía, confía, confía, confía, y al final, él se merece mi voto de confianza porque si le perdoné una vez que falló, no se lo puedo estar recordando para siempre, ni estar desconfiando siempre. También es verdad que yo estos últimos días he estado dejándome llevar un poco más por Napoli. Me llevo super bien con él, la verdad es que es una buena tentación para mí, no lo voy a negar y creo que los límites que le puse a él yo los estoy pasando”, admitía.

“Creo que voy a ser un poco más permisiva, creo que voy a intentar, ser un poco más abierta, pero es que no sé, quiero verlo”, expresaba.

Primeras imágenes

Y llegaron las imágenes. “Es que me estoy cabreando ya y aún no le he visto”, decía antes de ver nada. Luego ha tenido que ver cómo su chico tenía la cita con Jenni y acababa regalándole por su cumpleaños una camiseta muy especial para él y, además, se la daba dentro de su habitación. Eso ha enfadado mucho a Naomi que no dejaba de preguntarse qué es lo que estaba haciendo.

“Es la típica camiseta que te pones después de follar”, le decían el resto de solteras a Jenni cuando se la veían puesta. Naomi no dejaba de lamentarse que su chico iba a perder al amor de su vida, que está convencida de que es ella, por las cagadas que está cometiendo.

“Que mi novio tiene 32 años, que supuestamente me va a pedir matrimonio, que vamos a tener hijos, que nos estamos haciendo una casa, que tenemos un coche, que tenemos tres perros, tío, ¿qué mierda estás haciendo?”, se preguntaba.

“Si quiere hacer esas mierdas, que se quede soltero, tío”, decía ya llena de lágrimas. Y aún tenía que ver un vídeo en el que su chico ponía en cuestión la continuidad de su relación si no cambiaba ese carácter tan impulsivo de querer romper la relación con cualquier enfado. “Así me ha comprado”, se defendía ella.

El momento sexual

Pero había un tercer vídeo en el que Naomi podía ver su acercamiento a Keyla. “Estás más buena que el pan en guerra, tienes esa labia… eres guapísima, estás buenísima, pero esa labia… que me aportas. Esto que me está pasando no lo había sentido nunca”, le decía a la soltera.

Y luego llegaba el intercambio de besos en el cuello y el pecho entre los dos que ya desquició a Naomi que no entendía nada.

Pero si hay algo que sorprendió no solo a Naomi, sino al resto de sus compañeras, fue ver a Adrián en la cama manteniendo sexo consigo mismo, vamos, haciéndose una paja. Las caras de las chicas eran como de comedia de terror.

Y esto no ha sido más que la primera hoguera. La historia de Adrián y Naomi promete. Y no ha sido ella sola la que ha comentado las imágenes de su chico. Twitter ardía con los comentarios sobre estas primeras imágenes.

Ya estamos deseando ver el debate de esta noche.