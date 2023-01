Uno de los chicos de ‘La isla de las tentaciones 6’ ya ha metido a una soltera en la cama

La cosa está que arde en La isla de las tentaciones 6 y no lo decimos por el placer que se da a sí mismo Adrián en la cama por las noches. No, los juegos en las fiestas van subiendo de tono, las conexiones se van creando en las diferentes villas y las primeras imágenes dejan ganas de dejarse llevar.

Vamos, lo que viene siendo habitual en este programa donde la imaginación hace que cada cual se monte su historia de lo que está pasando en la otra villa y actúa en consecuencia.

En las despedidas, lo normal es ver cómo los unos y los otros se prometen amor eterno mientras aseguran que tendrán hijos juntos, otra cosa es lo que luego vemos durante su separación. Naomi ha sido la primera en comprobar lo que supone ver imágenes en la Tablet y no lo ha pasado nada bien viendo a Adrián tontear con Jenni y Keyla.

La hoguera de las chicas

Pero nos queda más hoguera que ver. “¿Qué duermen juntos? perdona…”, le vemos preguntar a Elena tras ver las imágenes de David. Está claro que lo que le va a tocar ver tampoco le va a dejar muy feliz.

Tampoco a Laura a la que ya veíamos llorar al darse cuenta del acercamiento de su chico con una de las solteras: “Es que está conectando con ella y no es sólo físico”, asegura.

Marina tampoco se libra. “Yo lo veo muy cachondo y ya está”, dice tras ver las imágenes de Álex y cuando Sandra Barneda le pregunta cómo se siente, reconoce que está “enfadadísima”.

La hoguera de los chicos

También les tocará a los chicos enfrentarse a su primera hoguera. “Pensaba que estaba con una persona que realmente no existe”, asegura Manuel sobre Lydia.

“Hemos visto un beso por detrás y no sabemos quién es, en la boca”, dice David como portavoz de las dudas que tenían todos los chicos tras ver unas imágenes en las que no han logrado identificar a los participantes.

“Estaba jugando al igual que hemos jugado nosotros”, defiende Adrián se supone que a su chica a la que seguramente haya visto con Napoli. “Se está pasando que flipas, veo yo a mi novia así y vamos”, malmete David.

Y mientras, Naomi, revolucionando también su villa, que es de las que necesitan vivir en el conflicto y decir las cosas claras y directas. “Estás aquí para hacernos la estancia más alegre, no para amargarnos”, le dice a un tentador que parece ser Napoli. No solo iba a recibir broncas su novio.

En el próximo programa veremos, además, cómo todos tienen que elegir a sus solteros favoritos. También veremos a Adrián llorando asegurando que necesita ver a su chica. Claro que eso le pasa de día, porque por la noche, parece que no la necesita tanto.

La noche les confunde

Por las noches ya tiene a Keyla. “Estás en República Dominicana, me suda la polla tu novia”, le dice le dice la soltera que no duda en subir la temperatura restregándose con él. “Me está dando un infarto, por favor”, reacciona Adrián.

Pero no es lo más fuerte que veremos. David y María parece que están dispuestos a conocerse mejor y no precisamente hablando, ni por Instagram como ya habían hecho antes de llegar a la isla. Les hemos visto juntos en la cama y no precisamente para dormir. Está claro que la segunda hoguera de Elena va a ser una bomba.

Este martes El debate de las tentaciones, ya veremos si nos adelantan esta secuencia tan hot. Aunque habrá que esperar al próximo lunes para ver el programa completo.