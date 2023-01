El look más motomami de Rosalía que arrasa en Lefties

Rosalía se ha vuelto un icono dentro de la música. No solo en el panorama nacional, sino que en el internacional también. Desde sus inicios supo como cautivar al público y su fusión de pop, reggaetón, flamenco y algún que otro sonido electrónico le han llevado a coronarse como una auténtica estrella.

Su último lanzamiento, LLYM, ya acumula más de tres millones de reproducciones en Spotify y, aunque parece una disparata cifra, lo cierto es que la artista está más que acostumbrada a convertir en oro todo aquello que toca.

Sin embargo, no es por lo único que se caracteriza. Sus extravagantes estilismos han sabido acaparar siempre todas las miradas. Desde que la vimos dar el salto con El Mal Querer nos llamó la atención su manicura. En cada show nos mostraba sus uñas extremadamente larguísimas, a veces con brillos, otras con un esmalte más sencillo, pero siempre en pico.

Pero de esa manicura ya poco queda, o al menos cuando compone. Y es que tal y como ella misma ha confirmado, es "más importante poder tocar el piano y la guitarra en el escenario que llevar las uñas largas".

Su estilismo más motomami

La artista ha recorrido parte del mundo con su gira Motomami World Tour. Seis meses en los que no ha parado y que puede definir como una de las mejores girar de 2022. De hecho, Rosalía consiguió llevarse el premio a Mejor álbum de año tanto en LOS40 Music Awards como en los Latin Grammy. Sin duda, un éxito que no es, ni más ni menos, que el resultado de haberse dejado la piel encima del escenario.

Además de por su puesta en escena, también ha llamado la atención los looks que ha elegido para su gira Un estilo motero que la acompañó durante toda su gira y que ahora la marca de Inditex, Lefties ha adaptado y ha introducido en su colección.

Si os gustó el outfit de Rosalia en el #MOTOMAMITOUR en Londres, en Lefties han lanzado algo muy parecido 👀 pic.twitter.com/a83PXLHENx — MOTOMAMI TOUR | Fan Page (@rosaliaposting) January 31, 2023

Aunque pensábamos que lo habíamos visto todo, Amancio Ortega nunca deja de sorprendernos y este ha sido el caso. Sus fans han sabido reconocer a simple vista ese look tan llamativo, que no podía ser de otra que no fuese de la mismísima Rosalía.

Un conjunto de falda y chaqueta de cuero y de color negro en tonos rosas han sido los protagonistas del revuelo que se ha creado en redes. Un total look por 17,99€ cada parte que está arrasando en Lefties.