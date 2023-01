María Escarmiento presenta el tracklist de su primer disco: 'Cosas de brujas'

María Escarmiento está a punto de lanzar su primer álbum. La cantante madrileña presentará este 3 de febrero Cosas de brujas, un trabajo discográfico del que en los últimos meses y semanas hemos podido escuchar adelantos como ME MIRABAS, QUIERO VERLO TODO AZUL, su cover del temazo de La Oreja de Van Gogh PUEDES CONTAR CONMIGO y MEJORES QUE AYER, su último single, que llegaba a nuestras manos el pasado 20 de enero.

La ex concursante de Operación Triunfo 2018 presenta de esta manera su primer elepé, compuesto por trece canciones cuyos títulos ha desvelado en sus redes sociales en las últimas horas, donde aparece una colaboración con su compañera y amiga Natalia Lacunza, que realizará un feat en el tema PREFIERO.

Un disco que llega tras la salida de un EP anterior, Sintiéndolo Mucho, publicado en 2020 con siete canciones y que sigue la estela de una María Escarmiento que se mueve entre el hyper-pop, los sonidos electrónicos y urbanos, los sintetizadores y el autotune para presentarnos un trabajo con el que bailar toda la noche explorando temas como el desamor, el coqueteo y la fiesta. Todo ello apoyada por uno de sus mayores colaboradores en los últimos años, BLNCO, que se encarga de la producción de seis de los trece temas que componen el disco.

La madrileña, además, hacía uso de sus redes sociales en los últimos días para publicar las primeras fechas de su gira este 2023, que por el momento recorrerá las salas de siete ciudades españolas entre los meses de marzo y abril donde estarán presentes Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Granada y Murcia.

Las primeras reacciones de sus compañeros en la publicación no se han hecho esperar, destacando las palabras de la propia Natalia Lacunza, que comentaba "te amo eres una estrella!!!!!!! q lo disfrutéis". Además, Amaia también se sumaba a las felicitaciones con siete emojis con los ojos estrellados. La relación entre la de Pamplona y la madrileña es muy buena, y en más de una ocasión hemos podido ver a María Escarmiento compartir escenario con Amaia para interpretar La canción que no quiero cantarte, presente en su disco Cuando no sé quién soy.

Lo que está claro es que nos queda María Escarmiento para rato y estamos preparados para todo lo que tenga que venir. El tracklist completo de Cosas de Brujas es el siguiente: