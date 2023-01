¿Quiénes son las Twin Melody y por qué se hicieron famosas?

Falta muy poco para que dé comienzo el Benidorm Fest 2023, el festival musical mediante el cual se decidirá quién será nuestro representante en Eurovisión, que tendrá lugar el 13 de mayo en Liverpool (Reino Unido).

Este año, un total de 18 concursantes con sus respetivas canciones, competirán para hacerse con el premio en dos semifinales repartidas entre el martes 31 de enero y el jueves 2 de febrero (ambas galas comenzarán a partir de las 22:30 horas). Pero el plato fuerte, la gran final del festival, no será hasta el 4 de febrero.

Y de entre todas las candidaturas hay algunas que llaman más la atención por ser la primera vez que nos representarían. Es el caso de las Twin Melody y su candidatura con Sayonara, porque nunca hemos enviado a dos gemelas al certamen.

Twin Melody - Sayonara

Pero... ¿quiénes son y por qué se hicieron famosas?

Las Twin Melody son dos mellizas llamadas Paula y Aitana Etxeberria, son de Ordicia (Guipuzcoa) y se hicieron famosas primer en redes sociales. En 2013, con tan solo 15 años, nació su grupo en Youtube, cuando subieron su primera grabacion (una versión de Kiss you de One Direction) y obtuvieron sus primeros seguidores o melodiers.

En 2017 se convirtieron en la sensación de YouTube gracias a sus Covers luminosas de los grandes hits del momento, que interpretaban a dos voces entre sonrisas. Desde entonces, las hermanas han ido puliendo su talento vocal a medida que iban regalando nuevas miradas a canciones como Hello de Adele (3,2 millones de visualizaciones), Reggaeton Lento de CNCO (3,7), Despacito de Luis Fonsi (2,5) o Shape of you de Ed Sheeran (2,1).

Más tarde fueron sus coreografías urbanas divertidamente sincronizadas las que arrasaron en TikTok donde acumulan 18,2 millones de seguidores que las convierten en las creadoras de contenido más seguidas de España.

Algo que no pasó desapercibido para Pablo Motos que las fichó como colaboradoras de El Hormiguero durante una temporada en la que saltaron a la fama nacional y las conocieron los espectadores que menos asiduos de las redes.

Ahora, con el tema que proponen en su candidatura del Benidorm Fest nos dan una lección de empoderamiento y amor propio. Nos invitan a decir adiós a las cosas que no nos llenan o representan y, sobre todo, a las personas que no nos valoran. Más cosmopolitas imposibles con frases en francés, inglés, castellano y vasco. Y atención porque Jonathan, de Meler, ha coescrito este tema junto a Natalia y las propias Twin Melody.