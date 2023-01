David Guetta, Lizzo y más, actuaciones confirmadas de unos premios Brit muy polémicos: “Es una vergüenza”

Quedan menos de dos semanas para que el O2 Arena vuelva a abrirse para albergar la ceremonia de entrega de los premios de la industria británica: los Brits 2023. Y mientras la organización trabaja a marchas forzadas para dejar todo preparado y completar un cartel de estrellas sobre el escenario, los galardones se han visto envueltos en continuas polémicas. La más grave, la acusación de machismo por parte de muchos artistas que critican también la falta de diversidad.

En el lado más glamouroso de estos Premios figura un largo listado de actuaciones que dejarán un gran recuerdo en la mayor fiesta musical en Reino Unido. A los artistas ya anunciados Sam Smith, Kim Petras, Wet Leg y Harry Styles hay que sumarle nuevos nombres que completan un listado estelar.

David Guetta se subirá al escenario del O2 Arena junto a Becky Hill y Ella Henderson. Será la primera vez que el dj francés participe en los Brits y su actuación estará repleta de éxitos de la música electrónica junto a dos de las voces más populares del género en suelo británico.

A este trío hay que sumarle las actuaciones de Lizzo, quien junto a Harry Styles hará doblete estando también en los Grammy, y Cat Burns, uno de los grandes descubrimientos en las islas en 2022.

Pero nada parece poder 'tapar' la polémica que cada vez genera más titulares y tiene más fuerza entre muchos artistas. Uno de ellos, Sam Smith, que pese a formar parte del cartel no se ha cortado a la hora de criticar la decisión del jurado de los Brits de no nominar a ninguna mujer dentro de la categoría Artista del Año.

Durante una entrevista con The Sunday Times, el inglés explicó que "hay tanto talento femenino increíble en el Reino Unido que deberían estar en esa lista". El solista no dudó en dar los nombres de Cat Burns, Anne-Marie o Florence Welch, algunas de ellas nominadas en otras categorías pero no en esa.

“Es una vergüenza. Las cosas están avanzando, pero es obvio que aún no están allí. Después de ver esa lista de Artista del año, es obvio que todavía queda un largo camino por recorrer. Es increíblemente frustrante. Parece que debería ser fácil de hacer. Solo tienen que celebrar a todos porque no se trata solo de que los artistas obtengan premios. Los premios son para lxs niñxs que miran en la televisión y piensan: Puedo hacer música como ésta" sentenció el intérprete de Unholy.

Precisamente fue Sam Smith quien hace unos años denunció otro error sistemático de la industria británica al tener categoría masculina y femenina. En 2022, los Brits decidieron hacer sus galardones más inclusivos fusionando estas categorías y hablando únicamente de Artista del Año.

Una inclusividad que, a efectos prácticos, no parece verse por ningún lado: "Cuando era joven, si hubiera visto más gente queer en estos premios me habría encendido el corazón. Los premios están ahí para inspirar".

Resulta excepcionalmente raro pensar que del pasado año a este el número de candidaturas de mujeres haya descendido tan drásticamente. Y es que donde el año pasado triunfaron artistas como Adele o Dua Lipa, en este 2023 su presencia ha pasado a ser menor pese a que Wet Leg, dúo femenino, sea uno de los más nominados junto a Harry Styles.