Javi Redondo y Claudia Martínez se reencuentran en el pisito de ‘Solos’ durante ‘El debate de las tentaciones’

Javi Redondo y Claudia Martínez fueron una de las parejas más comentadas de la anterior edición de La isla de las tentaciones. Llegaron muy enamorados, aunque ella, cansada de la dependencia que él tenía con ella. Querían solucionar ese problema, pero se sumaron muchos más.

En la isla, Claudia se acercó a Álvaro Boix y Javi nos mostró una faceta suya muy vulnerable y tierna que le hizo ganarse el favor de la audiencia. Le vimos sufrir cuando su chica cayó en la tentación. Aun así, salieron de la hoguera final juntos con la idea de darse una nueva oportunidad.

Pero las cosas a la vuelta no fueron fáciles. Javi no dejó de reprocharle su infidelidad a Claudia y ella fue descubriendo cosas de él que no le gustaron. Por lo visto le mintió sobre su edad y no era más que la punta del iceberg.

Lejos de ser el chico un tanto infantil que vimos en el programa, Javi se descubrió como un chico de carácter capaz de enfrentarse con todos sus compañeros. Raro es el que no ha acabado discutiendo con él.

El caso es que ha empezado a convivir con Mario González, su compañero más leal en la villa, en el pisito de Solos. Pero este martes, Mario se iba al plató y él se quedaba solo. Sandra Barneda contactaba con él y le veía tan solito y con la capucha puesta que mandó para allá a Claudia Martínez.

Reencuentro en el pisito

El reencuentro no fue muy relajado. Aunque él le dio la bienvenida con algo de humor, ella mostró su enfado. “Estoy cansada de tus mentiras”, le dijo. “Déjame en paz, déjame vivir, deja de mentir”, le pedía.

Por lo visto, Javi asegura que no se han visto desde hace un mes cuando ella asegura que el pasado domingo estuvieron en contacto. “Si hablas de mí, cuenta la verdad y si no, no hables”, le insistía.

Claudia planteó la hipótesis de que Javi podía estar con otra persona y por eso no quería decir que se siguen viendo o que la sigue mandando mensajes. “Si a ti te están escribiendo todos los tíos del universo cuando estás conmigo, ¿qué me estás diciendo?”, rebatía él.

Se enzarzaron en una discusión sobre si quieren retomar o no su relación. Por lo visto él quedó en protegerla y en no meterse con ella durante su estancia en Solos y él no está cumpliendo.

“¿Qué hiciste el viernes cuando me llamaste y me decías que me querías? Te acostaste con una tal Cecilia. Tengo las pruebas aquí”, le reprochó.

Y así, discutiendo les dejó Sandra. Pero más tarde, cuando volvió a conectar con ellos el enfado se había transformado en tristeza. Ambos llorando mientras Claudia le decía que le quería mucho, pero que era hora de zanjar lo suyo. Muchos dirían que su relación es de las que rezuman toxicidad.

Abrazados

Hubo una tercera conexión y la imagen que vimos nos acabó descolocando. Estaban ambos tumbados en la cama y abrazados. “No sé si interrumpir o no. A lo mejor, Mario, no vuelves”, le decía al otro inquilino del pisito.

“Yo tengo camas de sobra, Mario, no te preocupes”, le decía Alba Carrillo con el que mantiene un tonteo en plató desde el primer debate. Aunque ella aclaró que le daba cobijo, nada más.

Finalmente, Sandra interrumpió para preguntarles qué estaba ocurriendo. “Lo de siempre, bien, mal, bien, mal, bien, mal”, contestaba Claudia, “nos estábamos despidiendo un poco”.

Y no, Claudia no se quedó. Sandra reclamó su presencia en plató y se dieron un abrazo. “Disfruta de esto”, le pedía Claudia, “y para ya”. “No te entiendes ni tú, hace tres días me estabas diciendo que querías volver conmigo y ahora no te quieres quedar”, le reprochaba Javi que no parecía muy contento con que se fuera.

En el enésimo abrazo ella le dejó claro que le quería muchísimo, pero que no le iba a volver a ver más. Y claro, nadie se lo creyó y menos cuando él se fue tras ella y cerró la puerta del pisito para que no viéramos lo que pasaba entre ellos.

Una vez Claudia fuera, Sandra le preguntó a Javi si había habido beso. Entre risas dijo que no, pero dejó caer que a ella le hubiera gustado y a él, también. “¡Qué complicado!”, fue lo último que acertó a decir Sandra.

Seguro que tendremos más capítulos.