Adrián aclara lo que ocurrió bajo las sábanas en su dormitorio en ‘La isla de las tentaciones 6’

En el último programa de La isla de las tentaciones vimos la primera hoguera de las chicas que abrió con Naomi. Tuvo que ver cómo su chico, Adrián, le regalaba una camiseta a Jenni y, además, dentro de su habitación.

También se percató de la buena química con Keyla a la que no deja de lanzarle piropos y a la que, incluso, besa en un pecho. Imágenes que descolocaron a Naomi que no paró de llorar y preguntar, “¿qué hace?”.

Unas imágenes que terminaron con una escena de Adrián en la cama con movimientos sospechosos bajo las sábanas que muchos interpretaron como una paja mañanera que nos dejó unas caras de asco en las chicas que han llenado de memes las redes sociales.

Primer minuto del próximo programa

Este martes, en El Debate veíamos en exclusiva el primer minuto del próximo programa que arranca, precisamente, después de esas imágenes. "Se está rascando. Yo lo conozco y él se recoloca los huevos 20 veces. No voy a pensar que ha hecho eso porque es que, si no, me piro", es la explicación que le da Naomi a esos extraños movimientos bajo las sábanas.

Ella estaba más preocupada por otras cosas: “Sabía que él, de fiesta, es otra persona porque decirle a la tía esa que no ha sentido nunca no sé qué, en su vida, entonces, ¿qué hacemos aquí?”.

“Estoy flipando un puñado, no me lo esperaba. Siempre digo que me pongo en lo peor, pero no me había puesto en lo peor, era mentira”, decía entre lágrimas. Así arrancaban las hogueras en esta edición.

Las explicaciones de Adrián

Una vez vistas de nuevo esas imágenes, Adrián ha tomado la palabra en plató. “Si hubiera pasado eso, no habría pasado nada porque todo el mundo en su casa lo ha hecho alguna vez, pero vamos a ver, yo tengo la manía o la costumbre, igual que mi padre y su padre antes que él, que cuando estoy en la cama, que estaba durmiendo, no es rascar, es que los recoloco”, explicaba.

“Qué bonita tradición familiar”, decía irónicamente Kiko Matamoros. “A veces se incomodan, como que me aprieta el calzoncillo y me pellizca. Ya está”, aclaraba Adrián.

“Yo no tengo huevos, ¿los tíos os recolocáis los huevos?”, quería saber Sandra Barneda que no acababa de creer que la manía de Adrián fuera algo genético. “Los tíos tenemos la costumbre, cuando estamos vestidos, de llevarlos a un lado o al otro. Que se dice, calzas a la derecha, calzas a la izquierda. Pero ya cuando te desnudas, los huevos pasan a su ser”, le explicaba Kiko.

Situación aclarada, veremos qué pasa la semana que viene cuando sea él el que vea las imágenes de Naomi. Que si él ha tenido acercamientos con Jenni y Keyla, ella los ha tenido con Napoli.