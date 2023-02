Adrián reacciona a las imágenes del acercamiento de Naomi y Napoli en ‘La isla de las tentaciones’

En el último programa de La isla de las tentaciones vimos la hoguera de Naomi en la que no paró de enfadarse y llorar por las imágenes que había visto de Adrián. Estaba decepcionada tras ver su acercamiento con Jenni y Keyla.

En el próximo programa le tocará el turno a su chico de vivir ese momento de tanta tensión. Veremos las hogueras de los chicos.

En El Debate, Sandra Barneda ha dado a la audiencia la opción de elegir qué avance queríamos ver de estas hogueras. Ganó la de Adrián y pudimos ver un minuto de ese momento.

La primera hoguera de Adrián

“No me cabe en la cabeza que… no me puedo imaginar que me haya faltado al respeto, que haya conectado con Napoli y que se haya dado un beso con Napoli”, decía entre lágrimas tras ver uno de los vídeos de la tablet. “Me molesta un poco que tenga esa complicidad y esa conexión tan temprano”, añadía.

Y sus compañeros no hacían más que avivar el fuego. “Se está pasando que flipas. Veo yo a mi novia así y vamos”, decía David. Y Álex le seguía el juego, precisamente los dos candidatos a caer en la tentación antes que otros.

“Se ha pasado el juego, a parte que es su prototipo de chico. Ha habido un acercamiento caliente. Quiero que me dé explicaciones. Me ha decepcionado muchísimo porque no me esperaba para nada que fuera capaz de pasar esa barrera. No voy a derramar ninguna lágrima. Que lo disfrute, que se lo pase bien. Eso sí, como cruce la barrera, para mí, está muerta, porque la he defendido hasta el final. He dicho en todo momento que ella es una chica de valores. Decepción, de momento, es lo que siento”, explicaba en la hoguera tras ver ese acercamiento de su chica con el italiano.

En el plató de El Debate, recordó lo que sintió en aquella primera hoguera. “Verme así y recordar lo que pasó no es plato de gusto de nadie. Emocionalmente estaba reventado porque lo que estaba viendo no me cuadraba, la Naomi que yo estaba viendo fuera con la Naomi que yo estaba viendo ahí”, explicaba.

Mario González no dudaba en opinar que la que había sido desleal era Naomi y no él que solo hablaba bien de ella, a diferencia de otros compañeros suyos que criticaban a sus novias. Isaac Torres no podía imaginarse cómo podría ser una relación con una chica que parecía la policía de la relación.

Pero, una vez más, Adrián salía en defensa de su chica y aclaraba que en el día a día no vive con tanta intensidad, que el tema de la isla, es una situación extrema.