Alba Carrillo a David tras ver llorar a Elena en su hoguera en ‘El debate de las tentaciones’: “No te rías”

Los chicos tomaron el plató de El debate de las tentaciones este martes después de que hicieran lo propio las chicas la semana pasada. Juntos han repasado y comentado algunas imágenes de lo que hemos visto hasta ahora y de lo que veremos la semana que viene.

De hecho, Sandra Barneda lanzaba tres encuestas para ir decidiendo qué contenido ver. En una de las ocasiones preguntaba de qué hoguera de las chicas querían ver un avance. Está claro que la de Naomi estaba descartada porque es la única que hemos visto hasta el momento.

De las otras cuatro, la audiencia, con un 74% de los votos, decidió que viéramos la de Elena, la novia de David Vaquero que se convirtió en la auténtica protagonista del segundo programa con su forma de vivir las fiestas sin parar de perrear pese al festival de luces en su villa.

Avance

En ese avance de un minuto la vemos sorprenderse con las imágenes. “Pero bueno tío, que es que ya… que duermen juntos”, se asombraba con lo que estaba viendo.

“Eh, tía, que te apartes de ahí, que no ves que no te quiere dar un beso o qué”, decía ante lo que a todas luces parece que son las imágenes de alguno de esos momentos de insistencia de María, la chica con la que su chico ha sentido afinidad desde el minuto cero.

“Estoy que me da algo, Sandra. No se está acordando de mí en ningún momento, no se está conteniendo en nada. ¿Tiene novia o se le ha olvidado? Conmigo fue así y así fue como se enamoró de mí. Me da miedo, no quiero perderle, que la lía, por favor, David, tío, no se lo pienso perdonar”, decía entre lágrimas y bastante hecha polvo.

Reacción en plató

“Es duro, no tiene que ser fácil”, aseguraba David en plató tras ver, por primera vez, la reacción de su chica en la primera hoguera. Y sonreía al hablar.

“No te rías David”, le pedía Alba Carrillo. “Se le ve en los ojos que está emocionado”, intentaba justificarle Mario González.

“No me hace gracia verla mal”, insistía David, “se la ve mal, pero en la primera hoguera tampoco sé qué ha podido ver, la verdad”. En eso tiene razón porque lo más fuerte llegará en la siguiente hoguera en la que verá la infidelidad de su Ken.

De momento, en esta pareja, él se ha llevado el hate de la audiencia y ella, el apoyo. Veremos si todo acaba como empieza o se da la vuelta.