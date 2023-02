Quién es Jaafar Jackson, el sobrino de Michael Jackson que interpretará al artista en el cine

Desde el momento en que nació, en 1996, Jaafar tuvo la suerte de criarse en el seno de una familia completamente volcada con la música y el espectáculo. Los Jackson 5 habían triunfado en todo el mundo, pero también habían sentado las bases de una rivalidad familiar que se arrastraba con el tiempo. Además de ese talento innato, el joven también sufrió el enfrentamiento de su padre, Jermaine Jackson, con otros miembros del clan. Este fue el segundo vocalista de los Jackson 5 después de la marcha de Michael.

La trayectoria profesional de Jaafar tiene puntos en común con la de su tío, que acabó convirtiéndose en el Rey del Pop. Ahora tiene 26 años, pero desde los 12 ya se dedicaba a cantar y bailar. En un primer momento, se decantó por el golf, pero pronto lo abandonó, cuando su padre le mostró Touch, una de las últimas canciones grabadas por Michael junto a sus hermanos. En 2017 haría su debut en los escenarios, con una actuación navideña junto a su padre y su hermano en Holanda. Además, lanzó en junio de 2019 su primer single titulado Got Me Singing, que formará parte de su disco debut, Famous.

El videoclip de este tema está claramente inspirado en They don't care about us, el tema que su tío lanzó en 1996. Está grabado en las favelas de Río de Janeiro, y pone de manifiesto las similitudes que guarda con Michael en cuanto al timbre de voz y forma de interpretar.

"Me siento humilde y honrado de dar vida a la historia de mi tío Michael. A todos los fans de todo el mundo, los veré pronto". Este es el mensaje con el que Jaafar ha acompañado una foto en redes sociales confirmando su participación en la película. Con un atuendo similar al del artista fallecido, se vinculaba al proyecto, cuya grabación se inicia este año.

El joven que ahora inicia su carrera como actor siempre ha mostrado admiración por su tío, que falleció cuando él tenía 12 años. Jaafar recuerda el tiempo vivido con él en su mansión de Neverland, y los primeros pasos que dio en el mundo del espectáculo. "Le habría hecho muchas preguntas sobre la carrera que he elegido para mí", admite en una entrevista.

La cinta contará con la producción de Graham King, uno de los principales nombres detrás del documental sobre Queen, Bohemian Rhapsody. "Conocí a Jaafar hace más de dos años y quedé impresionado por la forma en que encarna orgánicamente el espíritu y la personalidad de Michael", dijo King en un comunicado que confirmaba el fichaje. "Fue algo tan poderoso que incluso después de realizar una búsqueda mundial, quedó claro que él es la única persona que asumirá este papel."

Jaafar Jackson - Got Me Singing

Sin duda, la puesta en marcha de un biopic centrado en la figura de Michael Jackson levantará más de una polémica. La película ha sido puesta en marcha por la productora Lionsgate y ya cuenta con Antoine Fuqua como director. Conocido por la trilogía de Equalizer o la última película protagonizada por Will Smith, Hacia la libertad, tiene ahora el reto de plasmar en la gran pantalla la intensa trayectoria de la estrella. A eso se suma otro desafío aún más complicado: llevar a la pantalla la inmensa polémica que protagonizó en los últimos años de su vida relacionada con las acusaciones de abusos de menores.

Esta representación de las luces y las sombras de Michael Jackson supone una gran responsabilidad para alguien que forma parte del astro musical. Jaafar comenzará el repaso a su vida desde los inicios del artista en los Jackson 5, pero, a pesar de la involucración de su familia, también se centrará en los problemas legales a los que tuvo que enfrentarse en los años 90 y que tanto mancharon su carrera.