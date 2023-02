Paula Echevarría reivindica el ejercicio del suelo pélvico: “Mejora la calidad de las relaciones sexuales”

Después de celebrar el cumpleaños de Miguel Torres, a Paula Echevarría le ha tocado volver a sus rutinas de ejercicio. La hemos visto practicar danza clásica, que asegura que le gusta mucho, pero hay otro tipo de ejercicio que forma parte de su día a día.

“Después de recibir un montón de preguntas sobre los últimos stories que publiqué haciendo estos ejercicios os quiero contar un poco de qué se trata y de por qué los estoy haciendo”, contextualizaba antes de empezar a explicar la necesidad de ejercitar el suelo pélvico.

“Los músculos del suelo pélvico se contraen y relajan a la vez que otros grupos musculares, como el diafragma o la musculatura abdominal... Así que, con este tipo de entrenamiento, combinando respiraciones e hipopresivos podemos ganar mucha fuerza y resistencia en el suelo pélvico”, aseguraba.

Y si alguno se está planteando para qué sirve todo esto, ella se ha adelantado para responderles. “Pues porque es el que se encarga de sostener los órganos pélvicos (vejiga, uretra, útero, vagina y recto) y al trabajarlo tonifica y da más elasticidad a la musculatura de la zona… con eso se evita que en un futuro podamos tener problemas como los temidos "escapes"… además de que mejora la calidad de las relaciones sexuales… y otras muchas cosas que podéis buscar en cualquier página que hable sobre ello”, informaba.

Preocupada por el interior

Una prueba más de que hacer ejercicio no tiene solo que ver con ofrecer un bonito escaparate exterior. “Para que me entendáis, que a veces nos preocupamos demasiado por el exterior y no nos preocupamos tanto por el interior… y cuidar de nuestro suelo pélvico es fundamental. Y si, además también se nota por fuera, la cintura se reduce 🤪”, expresaba.

Y no es palabrería, que ella lo practica una hora a la semana y, de momento, dice que tiene suficiente. Y muchas madres le han agradecido sus explicaciones porque, sobre todo ellas, saben lo importante de cuidar el suelo pélvico después de pasar por un embarazo.