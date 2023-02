Agoney desvela qué significa su puesta en escena del Benidorm Fest 2023

Parece como si Agoney tuviera más de una cuenta que saldar con las personas que durante días, meses o años se han encargado de hacerle la vida un poco peor. Y parece que estamos condenados a seguir viviendo rodeados de gente cuyo reloj mental parece que se quedó parado en la Edad Media. Para todos ellos va dedicado el triunfo del solista en la primera semifinal del Benidorm Fest 2023 según ha desvelado el propio intérprete en rueda de prensa.

Allí la conductora de la charla de RTVE le ha preguntado por el significado de su actuación Quiero arder y el músico no se ha cortado un pelo a la hora de responder: "¡Qué no significa esa puesta en escena! Esa puesta en escena significa rebelarme ante toda esa gente que siempre me ha puesto la zancadilla, que siempre me han dicho cómo debo actuar... Cada vez que me han dicho que debía ser más colorista, que tenía que brillar más y meter más color, me ha hecho ser más oscuro. Eso me ha hecho arder en el infierno. Cuando me decían, 'tu por maricón vas a arder en el infierno'. Y yo decía que si iba a arder era porque iba a hacer arder todo".

Horribles palabras las que ha tenido que padecer Agoney durante mucho tiempo y que él ha sabido transformar en una nueva luz que podría conducirle directamente a Eurovisión 2023. Por el momento ya está clasificado para la gran final que tendrá lugar el próximo 4 de febrero.

El intérprete confía ciegamente en su canción ("La canción es muy potente y lo único que yo tenía que hacer era interpretar muy bien el texto") que ha escenificado con un rojo muy predominante en la actuación ("Rojo pasión, de intensidad, de fuego... yo") y con claras referencias a la religión católica.

"Soy una persona que me encanta hacer referencia a muchas cosas. No es la primera vez que hago una referencia a esa parte de la vida. Fueron muchas las personas católicas que me dijeron esa frase de que iba a arder en el infierno. Durante la pandemia además que tenía mucho tiempo libre y leía las redes sociales, una señora me dijo que me admiraba pero que iba a arder en el infierno. Así que subí una story cogiendo una mochila y bajando unas escaleras. Es una comparativa del dolor que he sentido muchas veces y cómo en ese dolor he podido ver la luz y decir que me daba igual lo que me dijeran: Yo quiero arder" explicaba Agoney sobre el acoso que ha vivido por su condición sexual.