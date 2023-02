Anitta vislumbra el fin de su carrera musical: “Me gustaría probar cosas nuevas”

La 65ª edición de los Premios Grammy está a la vuelta de la esquina. La próxima madrugada del domingo 5 de febrero, al lunes 6, conoceremos los artistas que se llevarán el gramófono dorado a casa. Entre ellos, Anitta podría conseguir el primer reconocimiento para una artista brasileño en casi 60 años de historia.

La intérprete se sentó hace un par de semanas con el equipo de Billboard para hablar de su nominación a estos premios, así como el éxito global detrás de Envolver o el futuro de su carrera musical, la cual ha asegurado que tiene fecha de caducidad.

"Tienes pensado terminar tu carrera como cantante en los próximos cinco o seis años", le apostilla la periodista. Ante este comentario, Anitta contesta con firmeza y de forma determinante que sí, "definitivamente". "Me gusta el cambio, me gustan los retos. Me gustaría probar cosas nuevas... Ahora estoy estudiando interpretación, me han invitado a participar en varias películas a las que estoy muy ilusionada", comenta.

El éxito de Envolver y lo que viene

Antes de que Envolver diera la vuelta al mundo de la forma en que lo ha hecho, posicionándose como uno de los grandes éxitos y canciones más virales de 2022, Anitta tuvo que trabajar duro para introducirse en un mercado tan difícil -y predominantemente angloparlante- como Estados Unidos. "Había escuchado muchas veces que era imposible y quería demostrar que no, que alguien podía hacerlo; no podía aceptar lo contrario", exclama.

Cuenta que actuaba en Brasil de forma intensiva los viernes, sábados y domingos para poder volar a USA y hacer una red de contactos potente durante la semana. Todo ello, mientras daba clases de inglés y se apuntaba a sesiones en el estudio de grabación en el mismo idioma para acostumbrarse a cantar en inglés. "Era una locura... Muy cansado", añade. Afortunadamente, todo sacrificio tuvo una recompensa mayo: consiguió ser Nº1 Global en las listas de Billboard y que su país natal celebrara el éxito como una auténtica fiesta de carnaval.

En esta misma entrevista, reveló que se ve con la confianza suficiente para explorar, en su próximo disco, un sonido que conoce muy bien y que está muy ligado a su cultura: el funk brasileño.

Y es que después de Versions of Me, un proyecto trilingüe con el que abraza todas sus facetas y que cuenta con elementos del hiphop junto a Missy Elliot, del reggaetón junto a Maluma o del trap junto a Maffio, Anitta quiere centrarse en hacernos disfrutar con un género musical totalmente distinto -pero muy presente en sus orígenes-, una vez consolidada como figura musical de renombre en Estados Unidos. Aún queda algo más de un lustro para disfrutar de Anitta.