Anitta da un detalle muy importante sobre su próximo y futuro proyecto musical

En 2022 el huracán Anitta nos voló la cabeza. Su primer premio MTV VMAs, su perreo a Ayuso en LOS40 Music Awards y su galardón a Mejor Artista en Categoría Global Latina, entre otros hitos, fueron una auténtica locura para ella, pero también para nosotros.

Ahora que la brasileña se está abriendo camino y conquistando el mercado norteamericano como artista "emergente" a pesar de llevar trabajando en la industria durante doce años, se ve con la confianza suficiente para volver a explorar un sonido que conoce muy bien y que está muy ligado a su cultura: el funk brasileño.

Y es que después de Versions of Me, un proyecto trilingüe con el que abraza todas sus facetas y que cuenta con elementos del hiphop junto a Missy Elliot, del reggaetón junto a Maluma o del trap junto a Maffio, Anitta quiere centrarse en hacernos disfrutar con un género musical totalmente distinto -pero muy presente en sus orígenes-, una vez consolidada como figura musical de renombre en Estados Unidos.

Al menos, eso ha declarado en una reciente entrevista con Billboard. En esta charla, nuestra protagonista ha expresado la sorpresa que se llevó al escuchar su nombre entre las nominadas a los premios Grammy. "Fue totalmente inesperado. [Cuando me enteré de la candidatura] Estaba presentando los Latin Grammy 2022 en Las Vegas, así que fue muy especial, increíble", dice.

"¿Y qué opinas de ver el nombre de Anitta junto a la categoría Mejor Artista Revelación?", le formula. "Como artista revelación, mucha gente en Brasil diría 'No sé, no creo que sea una artista nueva, porque en Brasil he estado trabajando durante 12 años, pero aquí, en América, apenas estoy empezando. Es muy diferente y muy difícil para mí llegar a este otro nivel y dar el salto a este mercado totalmente nuevo, así que sí soy una artista emergente, porque esta etapa para mí me abre una nueva carrera", afirma.

El portugués en la industria musical americana

"La última vez que un artista brasileño estuvo ahí -en la misma posición en la que yo estoy ahora- fue hace 56 años. Ha pasado muchísimo tiempo desde que Tom Jobim y Astrud Gilberto estuvieran nominados con The Girl from Ipanema... y yo canto The Girl From Rio, una versión de aquella canción", comenta sobre la gala de premios más importante de la música.

"No es tan fácil hacer que las cosas sucedan en mi idioma materno [en este caso, ganar un gramófono dorado], porque la gente no está acostumbrada a cómo suena. Sin embargo, cada vez más son los fans que se aprenden mis canciones en portugués, las escuchan en los conciertos y les gusta. Y para que eso ocurra tienes que construir una base. Ahora que siento más libertad para mostrar mi cultura y mostrarme a mí misma tal como soy, estoy trabajando en un disco lleno de funk, que es completamente sobre mi cultura; un proyecto con el que la gente diga: 'vale, esto es Anitta'", ha explicado sobre su futuro proyecto.

Su reflexión final es que, la culminación de este momento en su vida y su trayectoria profesional se debe a "la construcción de unos cimientos sólidos para introducir mi cultura".