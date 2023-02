Hugo Paz reaparece tras la muerte de su padre con un proyecto muy especial que nada tiene que ver con la tele

A ritmo de Triana, Hugo Paz se despedía de su padre con las imágenes de su última estancia en el hospital y una carta donde expresaba todo lo que sentía. El que fuera uno de los solteros vips de la quinta edición de La isla de las tentaciones, ha tenido una dura semana

“Porque tan rápido papá? 😔 Te has ido y te has llevado parte de nosotros contigo. No sé explicar el dolor tan inmenso que siento y sentiré para el resto de mi vida”, aseguraba tras el fallecimiento de su progenitor.

“Has sido mi mejor amigo y mi padre, dándome consejos claros y duros en mis peores momentos. Apoyándome en todo momento y alegrándote de todo lo bueno que me ha ido pasando en la vida”, añadía sobre lo que suponía su padre para él.

“Gracias por inculcarnos a toda la familia los valores tan bonitos. Por cierto papá no sabes que de gente ha venido a despedirte, ha sido increíble.😊 Se perfectamente que nos vas a cuidar y proteger desde el cielo.💪🙏 Mamá, hijos, nietos, familia y amigos estamos todos orgullosos de ti.❤️ Siempre en mi corazón, te amo Papá”, terminaba diciendo.

Han pasado unos días desde ese momento y Hugo, que había permanecido desconectado de las redes sociales ha vuelto para explicar que “salir en bici es mi terapia favorita. Sin lugar a dudas, hacer deporte al aire libre es lo mejor para aliviar tensiones, estrés, problemas, o simplemente desconectar del mundo. Te pones en forma y, además, es gratis”, aseguraba.

Nuevo proyecto entre manos

Y al aire libre se ha puesto manos a la obra con su nuevo proyecto que nada tiene que ver con la televisión sino con esa ausencia que está sintiendo en estos días.

“Hoy me apeteció llamar a mi amigo @dejota.prods y comentarle que quería hacer algo que tenía en mente para mi papá.🤍✨. Se me han saltado las lágrimas en varias ocasiones recordando muchos momentos bonitos vividos con él”, decía sobre el vídeo que se ha ido a grabar a la playa para su padre.

“Este vídeo será muy muy especial y bonito, pronto os lo enseñaré. Os quiero mucho. 🤍✨”, terminaba diciendo. De momento no ha dado más detalles, pero amigos con Manu González, también de La isla de las tentaciones o Iván González, le han mandado todo su ánimo.

Tiempos difíciles para Hugo que, además, tiene que ver cómo Tania Deniz, la chica de la que se enganchó en República Dominicana, comparte su amor con Albert Barranco en Pesadilla en El Paraíso. Aunque es probable que ahora, ese sea el menor de sus problemas.