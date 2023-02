Cristina Pedroche posa en bikini para presumir de barriga de embarazada

Cristina Pedroche está viviendo una de sus etapas personales y profesionales más emocionantes. Y es que después de hacer público su embarazo en las redes sociales, tanto la presentadora como el chef Dabiz Muñoz están implicados al cien por cien en el crecimiento de su bebé.

Pero no todo es un camino lleno de rosas. Hace unos días, la madrileña compartía con sus seguidores el miedo que sentía a la hora de exponer en las redes esta bonita etapa, ya que no está segura de poder enfrentarse a todos esos comentarios negativos acerca de su evolución física durante el embarazo (algo que es completamente natural pero que muchos no logran entender).

No obstante, después de recibir el apoyo masivo de sus amigos, compañeros y seguidores, Pedroche ha querido intentarlo y hacerles partícipes a todos de la ilusión que está viviendo. Por ello, ha compartido una bonita foto de su tan necesaria escapada a Dubai en la que aparece en bikini en la orilla de la playa. ¡La "barriguita de la felicidad" asoma!

Además, la joven ha querido aprovechar para compartir sus sensaciones momentos previos al comienzo de una nueva etapa profesional, ya que se pondrá al mando de Password, el concurso que vuelve a la pequeña pantalla en Atresmedia. "Ya de vuelta en Madrid con más ganas que nunca. Mañana empiezo un nuevo proyecto profesional y no puedo estar más ilusionada. Sé que es lo que mi carrera necesitaba y voy a darlo todo. Ojalá nos acompañéis en este nuevo viaje. Subo este texto con estas fotos porque también dentro de mí está creciendo mi mayor proyecto personal", dice en la descripción.

Su marido se ha deshecho en halagos con una ristra de corazones rojos entre los comentarios. Pero no ha sido el único. "Bonito bikini", dice Jessica Goicoechea. "Sin duda es y será tu mejor proyecto. Estás preciosa y radianta. Disfrútalo", añade una de sus seguidoras.

Lo que está claro es que la madrileña parece estar superando poco a poco su temor a las críticas, y eso es un motivo de celebración tanto para ella como para los de su entorno. Desde LOS40 esperamos que disfrute al máximo esta nueva etapa y estamos contando las semanas para conocer al BebéXO que viene en camino.