Andrea Gasca besa a Isaac Torres en ‘La venganza de los ex’ y aclara si le puso los cuernos a Lucía Sánchez

Andrea Gasca es una chica de reality. Ya hemos perdido la cuenta de todos los que han contado con ella de una u otra manera, aunque puede que el que más recordemos en España sea el de La isla de las tentaciones donde ha estado como pareja y como tentadora vip.

Ahora, podemos verla en La venganza de los ex VIP, en MTV, donde ha coincidido con Isaac Torres ‘El Lobo’. Ellos tenían una historia pasada, pero parece que el reencontrarse les ha venido bien para retomar su buena química. Les hemos visto en el programa dándose un apasionado beso.

Unas imágenes que han hecho afirmar que el catalán le ha puesto los cuernos a Lucía Sánchez. Pero hay que recordar que este reality se grabó el pasado abril de 2022. En ese momento Lucía acababa de anunciar su embarazo.

En aquel momento no entendió que Isaac se fuera a grabar el reality y la dejara a ella sola con el embarazo de la que iba a ser su primera hija. En su montaña rusa de idas y venidas, en aquel momento, la pareja había roto.

La aclaración de Andrea

Así que, Andrea ha sido muy rotunda. Le han llegado las críticas hasta Acapulco donde está haciendo turismo mientras visitaba a unas amigas y ha contestado a la pregunta de si Isaac le puso los cuernos a Lucía con ella.

"No entiendo por qué me he despertado con esta pregunta mil veces, solo quería aclarar que obviamente, cuando estuve con Isaac, él no estaba con Lucía. él no estaba con nadie ni yo estaba con nadie”, empieza aclarando.

“Tampoco entiendo muy bien en qué cabeza cabe que os penséis que estamos diciendo que le puso los cuernos conmigo y que nos quedemos los dos tan tranquilos", pone sobre la mesa.

"Él estaba soltero y yo estaba soltera. No entiendo lo que se ha podido interpretar, pero solo quería aclarar que no le puso los cuernos conmigo", aseguraba rotunda.

Lo de Isaac y Lucía es un misterio que no queda muy claro. Parece ser que intentan llevarse bien por el bien de su hija, pero son muchos los que opinan que están juntos, pero no quieren decirlo. El tiempo dirá. De momento, les hemos visto juntos en los debates de La isla de las tentaciones.