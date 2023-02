Llega la ceremonia de la rosa más complicada para Sheila en ‘Para toda la vida’ y Carlos nos deja en ascuas

Para toda la vida está llegando a su fin y cada vez está más cerca en el que Sheila Martori tenga que decidir quién es el amor que durará para siempre junto a ella. Le quedan cuatro candidatos y todo apunta a que nos esperan unas galas de mucho sufrimiento porque todos ellos sienten cosas muy bonitas por ella y quedarse a las puertas va a ser muy duro.

Cada uno de los candidatos que han ido resistiendo semana tras semana y a los que ha podido ir conociendo mejor día a día le aportan algo diferente.

Juan Pedretti le aporta esa sensación de familia y querer conocer mundo que da tanta calidez. Carlos es una sorpresa continua, una revolución que te aparta de la rutina y con el que nunca sabes lo que va a suceder, para bien o para mal.

La conexión mística y física con Héctor es muy fuerte. Y Miguel es el chico que Sheila sabe que le va a hacer feliz cien por cien. Entre todo eso, ¿cómo elegir?

Eso será cosa de Sheila que, sin duda, esta semana se ha enfrentado a su ceremonia de las rosas más complicada. Aseguró que tenía el corazón dividido en cuatro, pero tenía que decir adiós a uno de sus chicos.

Además, una despedida después de haber entrado en sus casas y haber conocido a sus familias y haberles visto en su ambiente. Un adiós después de haber recibido el consejo de sus amigas.

Ceremonia de las rosas

Hemos visto cómo Sheila le daba la primera rosa a Juan porque “es la persona que estoy convencida que quiero seguir conociendo”. La segunda se la daba a Carlos. “Me da ese punto de desequilibrio de decir, me vuelves loca. Sé que me puedes volver loca de verdad, pero me arriesgo”, explicaba.

Carlos se acercaba a ella muy serio. “Eres una tía increíble, pero…”, empezaba a decir. Y hasta ahí el programa de esta semana que nos deja en ascuas y con la incertidumbre de saber si ese ‘pero’ significa que va a rechazar la rosa que le ofrece la chica a la que supuestamente tiene que conquistar.

Esta semana hemos visto cómo Sheila conocía a la madre de Carlos y cómo ella le decía a su hijo que no le caía bien la chica. ¿Serán Héctor, Juan y Miguel las únicas opciones que le queden a Sheila? Eso nos dejaría con la duda de saber a cuál de ellos habría eliminado en esta ceremonia.