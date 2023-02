Ruth Lorenzo: “Twitter ha sido un vertedero de mierda desde el día uno”

Aunque parezca mentira, ¡ya han pasado nueve años desde que Ruth Lorenzo representara a España en Eurovisión 2014 con Dancing in the rain! Una actuación que se ha convertido en todo un icono para los eurofans españoles. Y es que, tenemos que reconocer, que la murciana nos dejó sin aliento durante los tres minutos que duró su show.

Desde ese momento, la relación de Ruth con el festival ha sido muy especial, siendo uno de los rostros musicales nacionales que más se asocia a Eurovisión. ¡Y no nos extraña! De hecho, este mismo miércoles, 1 de febrero, actuó en el Euroclub del Benidorm Fest 2023. Durante su actuación, impulsada por los aplausos del público, confesó que quiere volver al festival. ¿Habría sido solo un arrebato o realmente le apetece?

Unos minutos antes, para charlar sobre la nueva edición del Benidorm Fest (que celebra este mismo jueves su segunda semifinal), Ruth nos concedió unos minutos para charlar.

Pregunta (P): Lo primero que quiero saber es qué impresiones has tenido de la primera semifinal del Benidorm Fest.

Ruth: Ha estado muy divertida. Ha sido muy buena gala, ha tenido mucho ritmo y deseando ver la siguiente.

P: ¿Dónde la viste?

Ruth: La vi a ratos en mi ordenador a mitad de grabación. Así que imagínate. Estaba grabando en un plató. No puedo decir nada más.

P: ¿Tienes algún favorito?

Ruth: Jo, es que me gustan muchos. Karmento, Agoney, Alice Wonder, Alfred... muchos.

P: Como artista que está muy metida en el mundo de Eurovisión, ¿qué propuesta es la que más te ha llamado la atención?

Ruth: Es dificil. Yo todavía no me mojaría. Quiero ver todas las actuaciones y sabré que es lo que más me gusta.

P: No sé si con el Benidorm Fest te apetece más presentarte de nuevo.

Ruth: Es una oportunidad super buena. Funciona muy bien y lo están haciendo genial. Yo tuve mi momento y quiero dejarlo en eso.

P: ¿Qué recomendación le darías a los concursantes de esta edición sobre los comentarios en redes sociales?

Ruth: No hay que hacerle demasiado caso ni al hate ni al love. Mantenerse mucho al margen de lo que puedan decir de ti, tanto negativo como positivo. Lo positivo se te sube a la cabeza y lo negativo te puede hundir. Tienes que tener una posición totalmente neutra sobre lo que haces. Al final están opinando sobre ti personas que no te conocen. Tienes que pasártelo por el forro.

P: ¿Hubiese sido distinto tu paso por Eurovisión si en 2014 hubiese habido tanta repercusión en redes sociales?

Ruth: Había la misma repercusión. Twitter ha sido un vertedero de mierda desde el día uno. Eso nunca cambia. Es una manera de drenar las frustraciones de mucha gente. Me incluyo yo. Porque sentir frustración y plasmarla puede hacer que te quedes en la gloria. Pero no sabes lo que conlleva. De ahí el trabajo de la empatía. Tienes que pensar “¿realmente mi opinión le importa a alguien?”. Esa es la gran pregunta. El trabajo está en reflexionar y saber por qué estamos diciendo algo: de dónde me nace. Ni todos somos tan buenos, ni todos somos tan malos. Tenemos que tener perspectiva porque se demoniza todo demasiado y se alaba todo demasiado.