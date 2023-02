La primera semifinal del Benidorm Fest 2023: una tormenta perfecta, una peluca por los aires y mucho hype

Ha pasado un año desde que Chanel I de España se coronase como la reina absoluta del Benidorm Fest. Un hecho que se estudiará en los libros de historia como el chanelazo. Aunque, como pasa en este tipo de hechos históricos, tuvo que pasar algún tiempo para que el pueblo se diese cuenta de que era la decisión correcta y que Myriam Benedited, uno de los miembros del jurado de la anterior edición más polémicos, fuese coreada por los eurofans.

Por segundo año consecutivo empiezan de nuevo los Juegos del Hambre, más conocido como el Benidorm Fest. La primera semifinal del concurso ha tenido de todo: grandes sorpresas, mucho hype, cambios de vestuario, tormentas perfectas y referencias al Juego del Calamar. Bueno, al menos así lo ha vivido un servidor.

Pero si ha habido una tendencia en las actuaciones de esta nueva edición del Benidorm es los Dance Break . ¡Cómo gustan este año! Son las chaquetas amarillas del Zara de las actuaciones. ¿En quién se habrán inspirado todos estos chicos y chicas? Y no se confunda, señoras y señores, que Chanel no inventó nada nuevo, pero para recuperar una moda hay que valer. ¡Como los presentadores de este año! Que han sido una maravilla.

Una noche mágica en la que ha ganado Agoney y que ha dejado fuera a Twin Melody, Sharonne, Meler, Aritz y Sofía Martín

En LOS40 repasamos una a una las actuaciones del Benidorm: de las favoritas a las que se han desinflado.

Sharonne y su Aire

“Nadie te parará, solo deja que tu niño salga al exterior”



Yo no sé vosotros, pero acabamos de comenzar y ya estamos cogiendo “Aire” para asimilar la actuación de Sharonne (@HelloSharonne). 🥵 #BenidormFest2023 #BenidormFest



⭕ https://t.co/VA5Rs6Gyhp pic.twitter.com/gzyUKUBMmy — RTVE (@rtve) January 31, 2023

Sharonne se ha convertido en la primera candidata en pisar el escenario con Aire. Y menuda forma de empezar, ¡nos hemos quedado son él!

La ganadora de la segunda temporada de Drag Race España ha vuelto a demostrar que es una auténtica experta en dar espectáculo. Como una auténtica matrioska, Sharonne ha ido quitándose capas hasta quedarse con unos fantásticos tacones rojos que nos han recordado a los de Dorothy en El Mago de Oz. Justo a juego con el increíble mono del mismo color.

Pero si ha habido un plot twist que no esperábamos ha sido el final. La reina se ha quitado la peluca. Literalmente. Una liberación que encaja perfectamente con la letra de la canción.

El Flamenco de Aritz

Aritz ha venido a servir. Lo sabíamos, lo sabía y no ha defraudado. El bailarín ha creado su propia narrativa con su actuación. Y es que ha ido in crescendo. El valenciano ha empezado solo en un escenario que ha aprovechado al máximo el 3D. ¡Que tiemble Avatar!

Pero el verdadero espectáculo ha empezado cuando ha salido la bailarina que le ha acompañado. Vestida de flamenca se ha convertido en la protagonista. Y sí, también ha habido Dance Break, ¿qué esperabais? Pero menudo momentazo cuando el cantante ha lanzado a la joven por los aires.

Me quedo con ese plano cenital que nos ha recordado a una de las pruebas de El Juego del Calamar. Sí, aquella en la que los concursantes tenían que atravesar una pasarela de cristal sin caer al vacío. Eso si, él al final ha sido eliminado.

Sofía Martin: estar tuki es cuestión de actitud

Hoy ha venido a divertirse al Benidorm Fest…¡Sofía Martin! La artista ha desprendido buen rollo bajando de una enorme escalera. Vestida como una auténtica estudiante de la Escuela de Carmen Arranz (referencias a Un Paso Adelante, querida), Sofía ha sacado su mejor sonrisa y varios trucos de acrosport con sus bailarines. Bien de perreo, demostrando que estar Tuki es cuestión de actitud.

Agoney: Katniss Everdeen quiere arder

Agoney tiene sed de Eurovision y no se ha andado con chiquitas. El cantante ha puesto mucho mimo en la puesta en escena, dándonos uno de los mejores shows de la noche.

Agoney ha empezado rodeándose de micrófonos para después desprenderse (¿un guiño a su paso mediático por Operación Triunfo?) y ser libre como rey del infierno. Trono creado por sus bailarines incluido. ¡Otro que sacó provecho de sus clases de acrosport en educación física!

Fuera bromas, si esto fuese Los Juegos del Hambre, Agoney sería Katniss Everdeen: porque nos ha dejado en llamas.

Megara tiene Arcadia para rato

Y llegó el rock a nuestras vidas. Bueno, en este caso al Benidorm Fest. Megara ha llegado para poner el punto rosa (pantone 184 C, también como conocido como el color de los lacitos de las calaveras emo) para revolucionar el show con Arcadia. Sin duda, el grupo ha entendido perfectamente lo que hay que hacer al llegar al Benidorm: contar una auténtica historia a través del show. Una fantasía de ciencia ficción en la que hemos estado muy dentro.

Han empezado muy fuerte: con televisores bailando alrededor de Kenzy. Y es que la vocalista del grupo se come la cámara con su presentación. Megara ha sido una gran sorpresa, demostrando que en España también podríamos mandar una canción rock de mucho nivel.

Con una escenografía muy pintona, el grupo demuestra que pueden dar mucho de qué hablar en el futuro. Y cuando pensábamos que no íbamos a ver Break Dance…empieza el videojuego.

Alice Wonder: ¡la tormenta perfecta!

La tormenta perfecta: Alice Wonder ha llegado al show. Y de qué manera. Empezando solo con el sonido del piano, sentada y con una capa, Alice ha demostrado que menos, es más. Alice nos ha emocionado en todo momento, parando el tiempo. Incluso ha simulado visualmente la caída al vacío. Sin palabras.

La cantautora ha recreado una tormenta a su alrededor, con relámpagos incluidos. Pero la única agua que nos ha salpicado ha sido el de nuestras lágrimas. Perdonad, se me ha metido algo en el ojo.

Meler: ¿No nos moverá o sí?

Nos gusta corear. Nos gusta pasarlo bien y nos gusta Meler. Pero no sabíamos que decían lo de No nos moverán literalmente. Y es que los chicos han tardado mucho en salir de sus cajas de colores. Con algunos vibes de Unique en la puesta en escena, pero sin beso incluido. Destacar ese momento “y ahora los tambores” del final. Todo un homenaje a la gran Tata Golosa.

Fusa Nocta: colega, ¿dónde está mu coche?

Fusa Nocta era una de las favoritas de la noche y eso es mucha presión para una artista. La cantante de Mi Familia llevaba una canción de lo más competitiva. ¿El problema? Que ha puesto tanta ilusión en meter tantos elementos en la puesta en escena que se ha olvidado de todo lo demás.

Fusa ha sabido salir correcta en la actuación, pero el hype estaba tan por las nubes que nos ha faltado algo. Aun así ha salido airosa en su show, llevando el concepto que tenía en su videoclip y juntándose de una familia de bailarines.

Twin Melody: el homenaje a TikTok que quieres, el que tú quieres

Twin Melody sabe cómo funcionan las redes sociales y no han dudado en demostrarlo. Las hermanas han sacado sus mejores armas: los aros de luz. No, en serio, han demostrado que saber dirgirse a su público. Con una coreografía divertida (que no tardará en llenarse de challenges en redes sociales), me ha recordado a aquella gente que aparecía en nuestros workbooks del instituto. Y, de verdad, lo digo como un piropo.

Sin duda, esta primera semifinal ha demostrado que el Benidorm Fest se ha convertido en un auténtico fenómeno. ¡Larga vida al show!