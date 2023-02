Hotel Flamingo se moja y nos da su apuesta para Benidorm Fest y nos desvela su curiosa relación con Chanel

Hotel Flamingo es el grupo de Andrea Guasch y Rubén Tajuelo ‘Rosco’. Además de una pareja profesional, también son pareja sentimental, marido y mujer desde el pasado junio para consolidar una relación que comenzó cuando coincidieron en el teatro con La llamada. Y en esa unión, tiene mucho que ver Chanel.

No han puesto reparos en compartir su bonita historia con nosotros y, ya de paso, hablar de Benidorm Fest y la posibilidad de verles participar en él algún día. De momento, nos han dado el nombre de su favorito.

Contadnos esa relación que tenéis con Chanel.

Andrea: Chanel estuvo conmigo en Disney, era una de las bailarinas de la gira y con el tiempo nos encontramos en El Horno que es un centro de baile que está aquí en Lavipiés. Nos encontramos y fue como ‘ay, tía, qué tal, cómo te va todo’ y en ese momento, el chico con el que estaba hacía producía una serie y necesitaba un personaje y me preguntó que por qué no hacía un casting para esa serie y me cogieron. Fue cuando volví de Estados Unidos, que llevaba allí tres años, y cuando volví para los ensayos de la serie me cogieron para La llamada y ahí fue cuando conocí a Rubén. Así que, gracias a Chanel pude volver, pasó lo de La llamada, ya me quedó. Y luego ella estuvo saliendo con un amigo de Rubén y hemos seguido el contacto, hasta el día de hoy. Además, los bailarines de Chanel son muy amigos míos también y nos hemos ido encontrando y ella es tan bonita que siempre es como muy gustoso verla.

Andrea Guasch, Chanel y Lucía Gil, buenas amigas. / Carlos R. Alvarez/WireImage

Estará dando el testigo en Benidorm Fest, ¿en algún momento os habéis planteado participar?

Andrea: Nunca he visto Eurovisión. Bueno, lo vi con Chanel.

Rosco: Y en su día, con Rosa de España.

Ya os habéis ido a Eurovisión, pero el primer paso es el Benidorm Fest, que se está convirtiendo en un escaparate para muchos artistas.

Andrea: Sí es verdad, pero no nos lo hemos planteado. Nosotros pensamos que no somos carne de Eurovisión entonces pensando que a lo mejor es un buen escaparate, sería bueno, pero sabiendo que no vamos a ganar.

Rosco: Si de repente nos diesen la oportunidad es una buena promo.

Andrea: De hecho, va Alfred.

Rosco: Ya fue a Eurovisión con Amaia, pero lo haríamos y nos lo tomaríamos con filosofía, como una promo.

Andrea: Sí, una promo guay porque seguramente lo cuidarán super bien la producción del show. Pues no me lo había planteado, pero sí es verdad que… yo siempre lo vi como de cara a Eurovisión y no lo veía.

Como decía, tenéis muchos amigos en la industria, ¿alguno en la edición de este año?

Andrea: Está Alfred, Famous, Meler. A Agoney le he visto alguna vez, pero amigos, no más.

Rosco: A mí me gusta sobre todo la propuesta de Alfred, como canción.

Andrea: Me gusta mucho él, me parece muy guay lo que hace y su voz…

Rosco: Escucha buena música, se interesa, se va de viaje a ver a John Mayer a Los Ángeles, al otro a Nueva York.

Andrea: Bueno, eso también lo hacemos nosotros. Es que somos loquitos dela música. Nos identificamos con él.