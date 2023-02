Hotel Flamingo defiende el rock como camino para su proyecto: “Con el reguetón, hasta Paquirrín suena bien”

Hotel Flamingo es uno de esos grupos que suenan a clásico. Es lo que tiene cuando se bebe de fuentes del rock americano de los setenta. Y lo hemos visto reflejado en su primer disco que, después de mucho tiempo trabajando en él, vio la luz finalmente el pasado diciembre.

Una colección de canciones con estilos muy diversos, pero una unión conceptual que nos lleva a otros tiempos. Canciones que, además, nos permiten conocerles a ellos, a Andrea Guasch y Rubén Tajuelo ‘Rosco’ que, además de pareja profesional, son pareja sentimental.

Ahora que el disco está en la calle, ya están pensando en el segundo. Han descubierto el camino que quieren tomar con este proyecto que compaginan con muchos otros. Ella, por ejemplo, que además de cantante es actriz, está grabando la próxima temporada de Tu cara me suena.

Entre unas cosas y otras, hemos podido hablar con ellos de esa faceta musical que defienden desde el lado más independiente.

Cerrasteis el 2022 por todo lo alto, por fin, con disco en la calle, ¿cuál fue vuestra sensación al tenerlo en la mano por primera vez?

Andrea: Fue muy emocionante y a la vez como bufff.

Rosco: Ha costado tanto, hasta en la fabricación de los vinilos tuvimos problemas y mira que empezamos a gestionarlo en agosto. Es un disco al que le tenemos mucho cariño, pero que nos ha puesto a prueba. Estamos deseando sacar el segundo para tener una experiencia más fácil. Cuando lo tuvimos en la mano fue como ‘qué guay’, por fin.

Discos o vinilos, no discos y vinilos, ¿por qué?

Andrea: A ver, hemos hechos solo vinilos porque yo no tengo donde poner un CD. En el coche tengo, pero lo tengo en Barcelona, pero ya ni siquiera los coches tienen reproductores de CD. Creo que se vuelve a lo antiguo, el romanticismo de poner el vinilo, coger la aguja, es más como un ritual y nos gusta eso. Hay gente que nos ha preguntado si no sacamos el CD y es como ‘ya lo pensaremos’.

Rosco: Apostamos por el vinilo porque es un objeto de coleccionismo y, además, lo puedes poner en la estantería, lo puedes enmarcar. Además de lo ritual, como objeto, tiene un poquito más de esencia que un CD.

Y tiene ese puntito de nostalgia que tanto gusta.

Andrea: A nosotros, sobre todo.

Rosco: Las influencias que hay ahí son de grupos que nacieron con el vinilo.

Ha tardado en llegar el disco y ya conocíamos muchas canciones. Cuando lo habéis lanzado, ¿no os sonaba ya un poco a viejo?

Andrea: Sí, jajajaja… Hay canciones que ya decimos, ‘qué rollo de canción’, ya no nos representa. Lo dice mucho Rosco, ha sido un disco de investigación del grupo. Los temas tienen una coherencia, pero son diferentes en el estilo, encontrándonos y ahí hemos visto claros cuáles son los estilos que queremos y hacia dónde queremos llevar la música. Hay muchas canciones que están bien porque están hechas con cariño y dedicación, pero a nosotros ya no nos hace ilusión tocarlas. Tenemos que ir por estas que, después de dos años, aún nos emocionan y nos gusta tocar.

¿Y cuáles son?

Andrea: Lleva tu nombre, Los momentos melodía, Boda en Las Vegas…además, en Spotify, se nota en las escuchas que esas son las canciones que más gustan.

Lo bueno de lanzar disco es que tú lo ordenas y le das la coherencia que te ayuda a transmitir un concepto, ¿cuál era el vuestro?

Rosco: Queríamos un disco muy folkie, muy country y por el camino algunas canciones se fueron a un terreno más popero, psicodélico y en ese camino se generó el concepto del disco. Pero teníamos claro el estilo con referencia como un disco que sacó John Mayer, en cuanto a sonoridades. De cara a un futuro, tenemos claro que nos queremos endurecer un poquillo, más cañero. Es lo que le pasó a los Eagles que es uno de nuestros referentes. Sacaron los primeros discos de country y quisieron hacer más rock después. No es que queramos ser los Eagles, ojalá, pero nos ha pasado lo mismo.

En el tema que da título a vuestro proyecto, “en este hotel no hay reguetón”, eso lo tenéis claro.

Andrea: No, yo no lo odio, pero ahí lo hemos dejado.

Rosco: Está tratado con humor. Es un género que a mí, personalmente, no me gusta.

Andrea: Abarca demasiado, no da pie a grupos que yo veo que son increíbles y pienso, ¿por qué estos no lo están megapetando y este tipo de música que a mí no me trasmite casi nada, llega mucho más? Está bien, hay épocas para todos, pero a nosotros nos gusta más lo de antes.

Rosco: Rosalía, por poner un ejemplo de alguien a quien respetamos y admiramos lo defiende muy bien. Más allá de la canción de Hotel Flamingo, lo que siento es que el rock o el pop, la música hecha por grupos, genera un filtro de calidad que el reguetón, no. Puedes hacer reguetón y no tener ni idea de música. Dentro del ámbito de lo urbano hay grandes cantantes que entienden de música y olé por ellos, como Lérica, pero ese género deja un abanico tan amplio, que no hay un filtro de calidad. Pero en una banda de rock tú vas a ver a alguien que no tiene calidad musical o no ha estudiado y directamente no puede tocar el instrumento. Dirás, ‘qué mal tocan estos’, pero con el reguetón, hasta Paquirrín suena bien.

Es un disco que os cuenta en muchos aspectos, ¿os habéis sentido más vulnerables al estar tan expuestos?

Rosco: Quien escuche este disco y preste atención a las letras nos va a conocer más. Si nunca ha conversado con nosotros y se pone las letras que están en el reverso del vinilo, te pones a leerla y dices ‘piensan esto, se hicieron este viaje…’.

Y ya no es que os cuenten, es que luego tenemos videoclips como el que muestra vuestra pedida de mano, ¿qué feedback recibisteis de eso?

Andrea: A nosotros nos llegó muchísimo llorar en plan, ‘he llorado mucho con el vídeo’, ‘qué emoción’. Casi todas las respuestas han sido muy bonitas.

Rosco: Yo creo que se ha acogido muy bien porque lo que importaba, más allá de la pedida de mano era una canción, era la música. Y la música creo que siempre conecta con la gente. No es un vídeo mío que pongo la cámara ahí, le pido matrimonio y lo subo a mis redes, sino todo lo que hay detrás, que es emocionante, la canción es suya, y eso hizo que fuera menos postureo.

Son vídeos muy personales. En alguno, por ejemplo, vemos a Dalí y Michelle, vuestros gatos.

Andrea: No tenemos muchos filtros. Me gusta la relación que tenemos, estamos cómodos, nos gusta enseñarlo y, de momento, todo el feedback que estamos teniendo es bonito.

Rosco: A veces, si lo ocultas todo haces que las cosas sean más raras. En nuestra boda, por ejemplo, todo el mundo podía grabar y hacer vídeos. Entiendo que hay muchos otros artistas, más conocidos que nosotros, que te piden el móvil a la entrada. Pero la gente disfrutó mucho de nuestra boda porque era una cosa normal. Y eso también queremos hacerlo con el grupo. Si nos hacemos una foto en casa con los gatos y en pijama, pues ya está.

Lo de la boda rockera fue una pasada, ¿cuál es el recuerdo que se os ha quedado más grabado de aquel día, o de aquel fin de semana?

Andrea: Yo creo que la ceremonia fue muy guay. No paré de llorar en la hora que duró. No podía, pero de ilusión, de ver a toda la gente. Estaba todo el mundo dándonos amor y también llorando y fue como que nunca había visto una boda donde la gente llorara tanto. La música en directo de nuestros amigos cantando las canciones que les habíamos pedido. Cantó Roko, Cristina Rubio, un montón de gente que nos emociona mucho. Angy nos casó.

Rosco: Yo si me tengo que quedar con un momento fue la entrada de la novia, que es muy típico, pero es que, además, estaba cantando Roko, Maybe I’m amazed, de Paul McCartney, acompañada de Javi del tributo a los Beatles, y ese momento lo tengo grabado a fuego. Después de la ceremonia sobrevolaron unos flamingos por encima de nosotros.

Andrea: Parecía como contratado.

Claro, ahora vivís como en esa luna de miel de los meses de después y suena raro hablar de ruptura, pero, ¿os marcaríais un tema tipo Shakira?

Andrea: Yo creo que no.

Rosco: Yo creo que más tipo Miley.

Andrea: Algo como que fuera más metafórico todo. Yo soy más del team Miley que del team Shakira, aunque lo respeto muchísimo.

Andrea, aparte del grupo, estás grabando nueva temporada de Tu cara me suena y estás recorriendo España con la obra Ladies Football Club, ¿mujeres empoderadas?

Andrea: Ahora se ha incorporado otra chica para hacer el mismo personaje porque en Madrid estuvimos de martes a domingo en Canal durante un mes y yo martes y miércoles grabo. Podría llegar al miércoles por la tarde, pero me mato, me pego un tiro. Entonces, ha entrado Paula Muñoz, que mola un montón, pero yo sigo haciendo funciones. Está saliendo una gira super chula. La gente empoderada diciendo qué fuerte estas mujeres que en ese momento no tenían recursos para ser tan poderosas, consiguieron hacer cosas tan increíbles, montar ese equipo de fútbol y competir contra otros países y estar en portadas, en revistas, en periódicos. Y qué mierda que la vida fuera así en ese momento, tampoco estamos mejor, pero que, volvieran los hombres del frente y dijeran a coser, a cocinar, ya volvemos nosotros y ya podemos seguir haciendo fútbol nosotras, no os preocupéis queridas. Es como entre rabia y qué guay, mola mucho, es la función más increíble que hecho en mi vida.

Os dirige Sergio Peris Mencheta, bien, ¿no?

Andrea: Es para mí un genio. Verle y enamorarte del talento, del artista que es, de cómo puede ser que vea tan claro, somos once chicas en el escenario a la vez, cómo puedes ver todo con tanto pasando. Es un genio, está a todo. Él lo hace y consigue que seas luminosa. El guion estaba escrito. pero lo fue modificando acorde a cada actriz. ¿Tú tocas la viola? Pues vas a tocar la viola. ¿Tú eres buena cómica? Pues vas a hacer la parte de comedia. ¿A mí se me da bien el inglés? Pues me pone en la parte de inglés. Cada día hay momentos en la obra que digo, cómo te admiro.

¿Alguna serie en perspectiva?

Andrea: No, no tengo tiempo. En marzo terminamos Tu cara me suena y en principio me dedicaría al grupo. Queremos meternos a grabar, hacer nuevos temas. No hemos tenido tiempo.

Con Andrea tan ocupada, el disco te lo estás currando tú, ¿no, Rosco?

Rosco: Afortunadamente tengo otros trabajos y tengo otras bandas porque si hay algo que me agobia es encargarme yo de todo en cualquiera de mis proyectos.

Andrea: Es que eres muy bueno y al final todo recae en ti.

Rosco: Pero es que al final me encabrono. Lo vamos repartiendo. Ella tiene la obra y la tele y ahora me toca arrimar más el hombro en esta época, pero ya me lo cobraré.

Entonces, ¿el siguiente disco ya está en marcha?

Rosco: Tenemos un tema y otro a medio terminar, pero creo que lo que haremos es que, cuando tengamos una semana libre, encerrarnos y componer. Teneos pensados productores, empieza a haber posibilidad de sellos y managers, que antes no había nada de eso. De cara al futuro, además de hacer mejores canciones y más cañeras, es delegar un poquito.

Hacer un disco solos es duro y puede resultar estresante cuando se multiplican los obstáculos, pero, ¿ha habido momento de querer tirar la toalla?

Andrea: Ha habido momentos de, no podemos abarcar tanto. Estrés de, basta, ¿cómo lo hacemos? porque no estamos disfrutando. Nos hace feliz la música y cantar juntos y eso, que es lo más bonito y el motor de Hotel Flamingo no lo podemos disfrutar porque estamos pendientes de todo lo demás.

El 10 de diciembre vivisteis una noche especial en el Teatro Lara, ¿cómo lo recordáis ya pasado el tiempo y sin los nervios de aquellos días?

Andrea: Empezó el concierto y fue, las primeras canciones, como que no nos oímos. Es aprendizaje, la próxima vez hay que contratar más técnicos de sonido o más horas de prueba de sonido. O hablarlo claramente porque hay malentendidos y eso es delegar en otros. Cuando dijimos, estamos en el escenario, no nos vamos a ir porque no funcionen algunas cosas, así que, disfruta y confía en tu instrumento vocal. Yo empecé a disfrutar cuando solté. Estás aquí, la gente está sonriendo, disfruta, estás al lado de tu marido, al lado de amigos que quieres con locura, estás haciendo lo que quieres, están cantando nuestras canciones… y hemos visto los vídeos y sonó bastante bien por la memoria muscular.

Después os fuisteis de vacaciones para desconectar.

Andrea: Nos hemos como obligado. Hay días que salían trabajos y dijimos que no. Salga el curro que salga, no lo hacemos, porque hay que cuidar la relación, la salud mental y el descanso.

Los Javis, con los que trabajasteis en La llamada, ¿os han pedido ya algún tema para alguno de sus proyectos?

Andrea: Yo es que hace tiempo que no hablo con Los Javis.

Rosco: Yo hice algo para Cardo. En la segunda temporada hay una canción que grabé junto a mi banda tributo a los Beatles. Se puso en contacto con nosotros Álex de Lucas y fue el contacto más cercano con Los Javis.

Andrea: Están a mil cosas. Yo hace dos años que no les veo.

Para ir acabando, ¿a corto plazo?

Andrea: Sobre todo buscar el nuevo disco, cerrar ese estilo que nos defina, pero que a la vez disfrutamos. Quiero cerrarme a componer y hacer un último videoclip de este disco que seguramente va a dirigir Abril Zamora, que la queremos un montón y, además, nos ha contado historias que tiene para el videoclip y es como, ¿cómo no hemos contado antes contigo?

Rosco: Es increíble, te manda audios con ideas y es como, te compro todas.

Por último y como curiosidad, ¿sabes que hay una Andrea Guasch paraguaya triunfando en La Voz Argentina?

Andrea: Cantante, además, ya podría ser médico.

Rosco: Tus búsquedas en google se han jodido.

Andrea: Ella es más joven, jajajajaja. Tengo que patentar mi nombre.