Lara Álvarez habla de maternidad y desvela la mejor decisión que tomó respecto a ese tema

Apunto de comenzar nueva edición de Supervivientes, este año no contará con la presencia de Lara Álvarez en Honduras. Después de muchos años, será otra la que se ponga al frente de las retransmisiones en la playa.

"Uno se tiene que mover para que el cambio sea posible. Es un momento emocionante, pero claro que echaré mucho de menos Supervivientes. Fue el programa que marcó mi carrera, y que cambió mi vida", aseguraba dejando claro que no hay nada más detrás de su decisión que una intención de evolucionar.

En esa charla con sus seguidores habló de muchas cosas, entre otras, de la maternidad. "Sí, me gustan muchos los niños. Si la pregunta es si quiero ser madre, la respuesta es que estoy más cerca del sí que del no, tampoco me lo planteo como una necesidad urgente", aseguraba.

Decisión importante

De momento no está en sus planes a corto plazo, pero ha tomado medidas para poder llevar a cabo su deseo cuando sea el momento. "Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue la de congelar óvulos”, confesaba.

“Es una de las mejores opciones que yo he tomado en mi vida porque si no tienes muy claro el concepto de la maternidad, el reloj biológico que juega en tu contra y muchas veces el momento profesional que tiene cada uno, las aspiraciones o el mundo de vida actual, hace que muchas veces nos metamos la presión de tener que saberlo ya. Esto, por lo menos, te da la opción de tenerlo ahí sin la sensación de prisa y de que se acabe el tiempo, a mí es una de las mejores sensaciones que me ha dado la vida”, aseguraba.

El hombre ideal

También le preguntaron cuál es su ideal de hombre y no dudó en contestar. “Considero que en mi ideal de vida sí me gustaría compartir esta experiencia de vivir con alguien, con un compañero, con alguien con quien hacer equipo, pero creo que, para enamorarme de ese hombre, necesitaría que primero ese hombre de verdad estuviera orgulloso de la vida que tiene, de la persona que es, de las metas que haya alcanzado, que tenga objetivos ilusionantes, que esté en un momento en el que no necesite tapar cosas sino que quiera compartir cosas y descubrir otras y construir otras”, reflexionaba.

Y el tema daba para más: “Es curioso eso de ¿por qué no tienes pareja? No es cuestión de por qué sino de que no ha aparecido el hombre adecuado en este punto de mi vida. No renuncio a que aparezca. Para poder construir, primero hay que mirar por uno mismo y ver qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y a partir de ahí compartirlo, no esperar que otra persona lo haga por ti”.

El mejor concierto

Y, cómo no, también ha hablado de otra de sus pasiones, la música. Le han preguntado por su concierto favorito y se ha mojado pese a ser difícil elegir porque ha ido a muchos: Michael Bublé.

“Él me gustaba, pero no sabía que era tan divertido, hace años en Madrid. Me pareció un showman, aparte de un gran cantante. Yo pensé que iba a escuchar baladas y canciones e hizo la primera parte de sus canciones y la segunda de versiones tipo Michael Jackson, Maroon 5... y el tío un fenómeno porque su mujer es argentina y entró diciendo, ‘hola, ¿qué tal? Me llamo Miguelito Burbuja. Maravilloso, me reí y me lo pasé fenomenal”, recuerda.

“Tenemos que hacer esto más”, decía para acabar su directo. Así que, todo apunta a que volveremos a ver a Lara contando confidencias.