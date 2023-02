Tania Deniz vs Kiko Jiménez: Inesperada expulsión en ‘Pesadilla en El Paraíso’ con acusaciones de tongo

Kiko Jiménez y Tania Deniz. El duelo de expulsión de esta semana en Pesadilla en El Paraíso estaba difícil. Si echabas un vistazo a redes sociales, todo parecía indicar que sería ella la que abandonaría la granja este jueves. Pero no todo sucede en twitter y lo hemos comprobado en esta ocasión.

Con un 59% de los votos, Tania era salvada de la expulsión. No sabemos si la visita de su chico, Albert Barranco habrá tenido algo que ver. Lo cierto es que ha conseguido quedarse.

Cuando Nagore Robles pronunciaba su nombre, la cara de sorpresa dejaba claro que ni ella se esperaba la victoria en este duelo después de ver cómo las anteriores semanas Kiko se salvaba frente a duros rivales.

En seguida Mar López y Albert han ido corriendo a celebrarlo con Tania que no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Y mientras, su ex, Samuel Chávez, lo celebraba desde el pisito de Solos junto a Mario González y Javi Redondo.

La despedida de Kiko

"Todos disparados porque esto no se lo esperaban. Kiko ha aguantado cada semana, pero en esta ocasión no ha podido contra Tania. Los compañeros le muestran su apoyo y Maite se echa las manos a la cara, no esperaba esta expulsión", decía la presentadora.

"Era de esperar, llegaría el momento en el que se agotasen las fuerzas de la gente que me apoya", decía Kiko. “Yo siempre lo he pensado desde la primera semana. No es que confíe mucho en mis posibilidades porque soy un personaje a veces polémico, no muy querido, a veces muy querido. Yo no sabía que la gente iba a confiar tanto en mí y me iban a traer hasta aquí. Muy agradecido porque he llegado muy lejos”, expresaba el nuevo expulsado.

Nagore le recordaba que había estado cuatro semanas nominado. “Por eso lo único que tengo son palabras de agradecimiento al público que ha confiado en mí semana tras semana. Al final el concurso tiene que continuar y me alegro mucho de que se quede Tania y siga disfrutando de los compañeros, que esto no deja de ser un juego. Hemos pasado momentos duros, momentos en los que hemos pasado mucha hambre, mucho frío, pero nos tenemos que quedar con lo bonito. Nos hemos reído un montón y he vivido momentos especiales con mi suegra, que me ha unido muchísimo a ella”, explicaba.

“Estoy emocionada porque mis intuiciones me decían que se quedaba él, pero vamos, contentos a casa”, decía Maite.

“También echo de menos a mi pareja y estoy como loco por volver a casa. Ha sido una experiencia super dura, hemos pasado muchísima hambre y muchísimo frío. Creo que al final todos son buenas personas y hemos creado un grupo”, terminaba diciendo.

Una salvación inesperada para muchos que ha generado, en seguida, una oleada de rechazo al programa y un tsunami de tongo.

Nominación directa

Después de las nominaciones, Kiko volvía al establo para dar el nombre de su nominado directo. “No sé si has sido un jugador diez, pero desde luego has sido un super concursante. Te doy las gracias, ha sido una maravilla tenerte, de verdad. Hemos disfrutado todos muchísimo. Eres un gran compañero y un gran concursante”, le decía Nagore después de nominar a Mar López y antes de recoger su hatillo e irse.

Así han quedado las nominaciones: María José Galera y Mar López.