Tania Deniz y Samuel Chávez se reencuentran en ‘Pesadilla en El Paraíso’ tras ‘La isla de las tentaciones’

Esta semana la cosa estaba difícil respecto a la expulsión en Pesadilla en El Paraíso. Tras salvarse por tercera semana consecutiva, Kiko Jiménez resultó ser el nominado directo de José Antonio Avilés que no dudó en ponerle como rival de su amiga Tania Deniz que había sido la nominada del grupo.

Pero en esta ocasión no ha podido ser, no ha podido con Tania que se ha salvado con un 59% de los votos para su sorpresa y la de mucha gente que en seguida ha llenado las redes sociales con acusaciones de tongo.

Pero la cosa ha quedado así. Tania no podía creérselo y sus compañeros no dudaban en lanzarse a ella para felicitarla, incluido su novio, Albert Barranco, que ha pasado esta semana con ella en la granja.

Conexión inesperada

Su victoria ha llegado acompañada de una sorpresa que tampoco se esperaba. Nagore Robles conectaba con el pisito de Solos donde sus inquilinos estaban siguiendo de cerca esta expulsión. Pero Mario González y Javi Redondo no estaban solos.

Samuel Chávez, el novio con el que Tania fue a La isla de las tentaciones, estaba con ellos y se ha alegrado de la victoria de su ex. Eso sí la conexión con la granja ha sido tensa.

Cuando la presentadora le preguntaba cómo lo habían vivido en el pisito, Samu no dudaba en asegurar que “muy bien, lo celebramos aquí. Estábamos con Tania”.

Pero parece que ella no se lo ha creído mucho. “La verdad que me sorprende. De eso no me he enterado yo. Creo que se ha hablado bastante de mí, así que, yo lo único que digo es que esperen a que salga para poder defenderme y ya si quieren hablamos los tres, o los dos, o quién quiera conmigo. Pero que esperen a que salga para poder defenderme. Es lo único que les digo”, les decía Tania que parece que ha recibido información de Albert sobre lo que está sucediendo fuera.

“Pero, ¿qué dices? Pero si estoy contigo a muerte”, le respondía Samu que no entendía muy bien su reacción. Pero hasta ahí la conexión, habrá que esperar para un reencuentro más largo y un debate más acalorado. O tal vez, acaben teniendo esa conversación en la granja ya que muchos siguen esperando que él entre como concursante.

Todo puede pasar, pero, de momento, Tania se ha librado de las nominaciones. Esta semana será su amiga, Mar López, la que tenga que batirse en duelo con María José Galera.